أسرار قطر ودعمها للإرهاب أهم موضوعات توك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى



تقدم المال أهم ملفات التوك شو لليلة الإثنين 17-7-2017 المقدمة على شاشات الفضائيات، ويعد أهمها كالتالي:



عادل حمودة فى "هنا العاصمة" على سى بى سى

يستضيف برنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى فى التاسعة مساءً الكاتب الكبير عادل حمودة، ويكشف حمودة عن أسرار قطر وعلاقتها بالإرهاب وجواسيسها بالقاهرة.

البرنامج تقديم لميس الحديدى.



الظواهر الاجتماعية التى طرأت على المصريين موضوع "آخر النهار"

تحل الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي، ضيفة على الإعلامي خيري رمضان في برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار في الثامنة مساءً، وتقرأ هدى زكريا الظواهر الاجتماعية التي طرأت على المصريين، وهل المجتمع المصري أصبح أكثر ميلًا للعنف؟ وفي الفقرة الثانية من البرنامج يستضيف خيري رمضان نجوم النقد الفني على الإنترنت عبدالله غلوش ومحمود مهدي.



"اتفرج يا سلام" يناقش فيلمى "زى كل يوم"، و"شعور أعمى" على الفضائية المصرية

يستضيف برنامج "اتفرج يا سلام" المخرجة الشابة مريهان المالكي، في السابعة مساءً على قناة الفضائية المصرية، وتتحدث "المالكي" عن أفلامها الروائية القصيرة التي أنجزتها في العامين الأخيرين، وهي: "زي كل يوم" مدته 4 دقائق، و"شعور أعمى" مدته 3 دقائق، و"فاترينا" مدته دقيقتان ونصف، ويناقشها الناقد أندرو محسن من حيث الموضوع والميزانية والتنفيذ.





"رأى عام" يناقش قانون المرور الجديد على TEN

يناقش برنامج "رأى عام" على قناة TEN فى الثامنة مساءً، التعديلات الجديدة التى أعدتها وزارة الداخلية على قانون المرور بهدف إعادة الانضباط الى الشارع واحد من الحوادث والطرق.

البرنامج تقديم عمرو عبدالحميد.