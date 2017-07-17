الاتحاد الأوروبى : مصر تواجه بيئة اقتصادية وأمنية وسياسية معقدة

أصدرت، اليوم، الهيئة الأوروبية للشئون الخارجية والمفوضية الأوروبية تقريرًا حول وضع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت فيه الانخراط في الأولويات المشتركة بين الجانبين بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما.

وأكد بيان عن وفد الاتحاد الأوروبى، منذ قليل، أن مصر تواجه بيئة معقدة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بشكل متزايد، كما أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تمامًا بمواصلة دعم مصر في مواجهة التحديات الراهنة، استنادًا إلى الأولويات الجديدة للشراكة.





وأضاف أن التقرير تم إعداده خلال الفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017 كما يأتي إطلاقه قبل انعقاد المجلس السابع للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمقرر انعقاده في 25 يوليو 2017 في بروكسل.





وتابع البيان: خلال العامين الماضيين لطالما انصبّ تركيز الاتحاد الأوروبي على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر لتحسين الآفاق المستقبلية للمصريين والمساهمة في تحقيق الاستقرار والرخاء طويل الأمد في البلاد، بل والمنطقة برُمّتها.





وشدد على أنه لطالما قام الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء بتقديم الدعم لمصر بفاعلية في مجموعة كبرى من المجالات المحورية، ومنها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والبيئة، والإجراءات المتعلقة بالمناخ، ومجتمع المعلومات، والبحث والابتكار.





وأكد الطرفان أهمية العلاقات التي تجمعهما والتعاون القائم بينهما من خلال الاتفاق المشترك على أولويات جديدة للشراكة للسنوات الثلاث المقبلة حتى 2020، وهي التي تضع الأساس لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك في مجالات الاهتمام المشترك، ومنها الإصلاحات الاقتصادية، والحوكمة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والمجهودات الرامية إلى مجتمع أكثر انفتاحًا، وكذلك في القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن/ مكافحة الإرهاب، فضلًا عن إقامة حوار وتعاون أوثق حول القضايا الإقليمية.





ووفقًا لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة يغطي التقرير الأوروبي التعاون الجاري بين الجانبين للفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017، حيث يعرض التقرير تقييمًا للإنجازات المُحرزة وتطورات السياسة المحققة في مصر مع التركيز على مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر ذات الأولوية والمحددة ضمن أولويات الشراكة الجديدة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المتفق عليها في ديسمبر 2016. وسوف يتم إقرار أحدث ما تم التوصل إليه في هذا الشأن خلال مجلس الشراكة المقبل.





وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير فى مايو الماضى، بلغ إجمالي الالتزامات المتعلقة بالمساعدة المالية المتواصلة المقدَّمة من الاتحاد الأوروبي لمصر ما يتعدى 1.3 مليار يورو في شكل مِنح بنسبة حوالي 45% موجهة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتي تشتمل على توفير فرص عمل، و45% مُكرسة للطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي/ إدارة المخلفات والبيئة، و10% لأجل التحسين من مستوى الحوكمة، وحقوق الإنسان، والعدالة والإدارة العامة. جرى ذلك بالتوازي مع المجهودات المبذولة لمساعدة المجموعات الأكثر ضعفًا ولدعم المجتمع المدني مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء.



