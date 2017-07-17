EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الاتحاد الأوروبى : مصر تواجه بيئة اقتصادية وأمنية وسياسية معقدة
الإثنين 17 يوليه 2017 07:09 م
الاتحاد الأوروبى
أخر الأخبار
الاتحاد الأوروبى
هاجر عمران
أصدرت، اليوم، الهيئة الأوروبية للشئون الخارجية والمفوضية الأوروبية تقريرًا حول وضع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت فيه الانخراط في الأولويات المشتركة بين الجانبين بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما.
وأكد بيان عن وفد الاتحاد الأوروبى، منذ قليل، أن مصر تواجه بيئة معقدة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بشكل متزايد، كما أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تمامًا بمواصلة دعم مصر في مواجهة التحديات الراهنة، استنادًا إلى الأولويات الجديدة للشراكة.
وأضاف أن التقرير تم إعداده خلال الفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017 كما يأتي إطلاقه قبل انعقاد المجلس السابع للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمقرر انعقاده في 25 يوليو 2017 في بروكسل.
وتابع البيان: خلال العامين الماضيين لطالما انصبّ تركيز الاتحاد الأوروبي على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر لتحسين الآفاق المستقبلية للمصريين والمساهمة في تحقيق الاستقرار والرخاء طويل الأمد في البلاد، بل والمنطقة برُمّتها.
وشدد على أنه لطالما قام الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء بتقديم الدعم لمصر بفاعلية في مجموعة كبرى من المجالات المحورية، ومنها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والبيئة، والإجراءات المتعلقة بالمناخ، ومجتمع المعلومات، والبحث والابتكار.
وأكد الطرفان أهمية العلاقات التي تجمعهما والتعاون القائم بينهما من خلال الاتفاق المشترك على أولويات جديدة للشراكة للسنوات الثلاث المقبلة حتى 2020، وهي التي تضع الأساس لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك في مجالات الاهتمام المشترك، ومنها الإصلاحات الاقتصادية، والحوكمة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والمجهودات الرامية إلى مجتمع أكثر انفتاحًا، وكذلك في القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن/ مكافحة الإرهاب، فضلًا عن إقامة حوار وتعاون أوثق حول القضايا الإقليمية.
ووفقًا لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة يغطي التقرير الأوروبي التعاون الجاري بين الجانبين للفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017، حيث يعرض التقرير تقييمًا للإنجازات المُحرزة وتطورات السياسة المحققة في مصر مع التركيز على مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر ذات الأولوية والمحددة ضمن أولويات الشراكة الجديدة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المتفق عليها في ديسمبر 2016. وسوف يتم إقرار أحدث ما تم التوصل إليه في هذا الشأن خلال مجلس الشراكة المقبل.
وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير فى مايو الماضى، بلغ إجمالي الالتزامات المتعلقة بالمساعدة المالية المتواصلة المقدَّمة من الاتحاد الأوروبي لمصر ما يتعدى 1.3 مليار يورو في شكل مِنح بنسبة حوالي 45% موجهة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتي تشتمل على توفير فرص عمل، و45% مُكرسة للطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي/ إدارة المخلفات والبيئة، و10% لأجل التحسين من مستوى الحوكمة، وحقوق الإنسان، والعدالة والإدارة العامة. جرى ذلك بالتوازي مع المجهودات المبذولة لمساعدة المجموعات الأكثر ضعفًا ولدعم المجتمع المدني مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء.
في 2015 و2016 تم تخصيص 250 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي الثنائي الجديد لمصر وذلك من المخصصات الثنائية لآلية الجوار الأوروبي، وكذلك من المخصصات المالية لآلية الاستثمار لدول الجوار. فإن الحجم الإجمالي للمساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية إلى مصر في أشكالها المختلفة (المِنح، والقروض ومبادلات الديون) يجعل من أوروبا الجهة المانحة الأولى والأهم لمصر بإجمالي مساعدات مالية أوروبية تتعدى 11 مليار يورو.
الاتحاد الأوروبى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا