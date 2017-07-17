آى بي إم تقدم أول منصة خدمات للحلول الإدراكية‎

أعلنت، اليوم، شركة آي بي إم عن أول منصة خدمات للحلول الإدراكية لـIBM Watson والمبنية على منصة الخدمات السحابية من “آي بي إم"، والتي تقوّي الذكاء الآدمي من أجل تحسين عمليات الأعمال لمزوِّدي الخمات عن طريق تقديم الحلول الإدراكية وترك المساحة للمحترفين للتركيز على استخراج نتائج ذات مستوى أعلى.





توفر المنصة للشركات قدرات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين الذكاء البشري والبصيرة مع التكنولوجيا من خلال إنشاء البنى التحتية، والتي تهدف إلى التنبؤ وتحديد المشاكل المحتمَلة والشفاء الذاتي، مما يساعد على الحد من انقطاع الأعمال وتعزيز بيئة تكنولوجيا المعلومات آمنة جدًّا.



