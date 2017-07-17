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بورصة وشركات
دومتي تتحول للربحية
الإثنين 17 يوليه 2017 06:23 م
دومتي 2
أخر الأخبار
دومتي 336
الدماطي: ملتزمون بتأجيل طرح منتجات جديدة إلى الربع الأخير
مصطفى طلعت
تحولت شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي، إلى الربحية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسجلة صافي ربح قدره 12 مليون جنيه، وإيرادات بقيمة 487 مليون جنيه، وذلك وفقا لنتائج الأعمال غير المدققة المعلنة اليوم.
وقال محمد عمر الدماطي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الإدارة قررت الإعلان عن قائمه الدخل غير المدققة عن الربع الثاني من عام 2017 بشكل عاجل لطمأنة المستثمرين على أوضاع الشركة.
وأشار "الدماطي" إلى أن الشركة استطاعت التحول إلى الربحية في الربع الثاني من العام المالي رغم الاجراءات الإصلاحيه في سياسة المبيعات بالشركة من أجل تيسير عمليه رفع أسعار بيع المنتجات.
وأكد أن الربع الثالث لعام 2017 يمثل مقياس هام لحجم المبيعات في ظل عدم وجود أحداث جوهريه تؤثر علي حجم المبيعات، وبناءا على ذلك سيتم إعادة هيكلة المصروفات وفقا لكمية المبيعات في الربع الثالث.
من ناحية أخرى، أكد الدماطي التزام الشركة بقرار مجلس الإدارة بتأجيل طرح منتجات جديدة الى الربع الرابع من عام 2017.
يشار إلى أن "دومتي" أرجأت تشغيل خط إنتاج مخبوزات إلى نهاية العام الحالي، حيث رأت أن مصلحة الشركة عدم البدء في إدخال منتجات جديدة في ظل هبوط حجم المبيعات نتيجة ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
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