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اقتصاد وأسواق
مصدر: الحياة سددت 21 مليون جنيه للإنتاج الإعلامي
الإثنين 17 يوليه 2017 06:02 م
شبكة قنوات الحياة
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شبكة قنوات الحياة
المبلغ يمثل كافة المستحقات المتأخرة على القناة لصالح المدينة
محمد فتحى و مصطفى طلعت
كشف مصدر مسئول بشبكة تليفزيون الحياة فى تصريحات خاصة لـ"المال" إن إجمالى ما تم سداده لمدينة الإنتاج الإعلامى بالأمس، بلغ نحو 21 مليون جنيه نقدا، تمثل كافة مديونيات الشبكة المتأخرة.
وأكد مصدر مسئول بالشبكة فى تصريحات سابقة لـ"المال"، عودة بث القناة خلال ساعات، بعد اتخاذ مدينة الإنتاج الإعلامى قرارا بقطع البث عنها فى 3 يوليو الحالى بسبب مديونياتها المتأخرة، والتى قدرتها المدينة حينها بنحو 19.9 مليون جنيه و75 ألف دولار، ما دفعها لاتخاذ قرارا فى 3 يوليو الجارى بقطع البث عنها وسحب كافة الخدمات المقدمة إليها من المدينة لحين تسوية الديون.
فيما أكد مصدر بمدينة الإنتاج الإعلامى عودة كافة الخدمات للقناة بما فيهم كهرباء البث المباشر للاستوديو، مشيرا إلى أن تأخر عودة البث على تردد القناة القديم ربما يعود إلى وجود أزمة بين القناة والنيل سات حول مديونيات بث أو غيرها.
وكانت مدينة الإنتاج الإعلامى، قد قررت فى 3 يوليو الجارى وقف بث قنوات الحياة بسبب عدم التزامها بسداد مديونياتها المتراكمة، ما دفع المسئولون بالشبكة لاستئجار تردد على القمر الصناعى "نورسات" لإعادة بث القناة عبره لحين حل الأزمة.
ووصفت مجموعة قنوات الحياة القرار حينها بأنه ينطوي على مغالطة سافرة، إذ أنها تداين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ يجاوز قيمة المديونية، إذ أنها سددت لمدينة الإنتاج الإعلامى فى وقت سابق 16.263.043 مليون جنيه، تحت حساب شراء مساحة من الأرض، أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010 لإنشاء إستوديهات خاصة، ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى اتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء.
وأشارت إلى أنها طالبت برد ما تم سداده في شراء هذه الأرض التي لاتمتلكها المدينة من خلال مراسلات متعددة ولقاءات متفرقة على مدار سبع سنوات لم تسفر عن استرداد القناة لذلك المبلغ.
وهو ما ردت عليه المدينة حينها بأنها حصلت على حكم قضائى نهائى بعدم أحقية الحياة في المبالغ المشار إليها في بيان القناة، مؤكدة أن المدينة ليس لديها أي مانع من سداد أي مستحقات لأي طرف إن كان لديه حق، كونها شركة كبرى وتلتزم بتعهداتها.
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
قناة الحياة
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