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سيـــاســة
نيابة شمال الجيزة تحقق مع 12 متهمًا من أهالي الوراق
الإثنين 17 يوليه 2017 05:35 م
نيابة شمال الجيزة
أخر الأخبار
نيابة شمال الجيزة
إيمان عوف
قال ياسر سعد، المحامي بالتعاونية القانونية لدعم العمال، أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن أهالي جزيرة الوراق، إن نيابة شمال الجيزة الكلية بدأت التحقيق مع 12 متهمًا من أهالي جزيرة الوراق، اثنان قُبض عليهما أثناء تشييع جثمان ضحية اقتحام الداخلية للجزيرة، أمس، والعشرة قُبض عليهم أثناء الاشتباكات التي اندلعت بين الأمن والأهالي.
ولفت سعد إلى أن النيابة رفضت حضور المحامين، ومنعتهم من الدخول لحضور التحقيقات، وأنهم لم يستطيعوا التعرف على الاتهامات الموجَّهة إلى الأهالي حتى كتابة هذه السطور.
كانت اشتباكات قد اندلعت بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق بسبب قيام قوات الأمن بهدم العديد من المنازل، في إطار خطة إزالة المنازل بجزيرة الوراق، بحجة التعدّي على أراضي الدولة، وحصلت المال على أسماء المتهمين وهم: عبد المنعم جمال عبد المنعم- إبراهيم جمال عبد المنعم- محمود كمال شحات- عادل فريج- بدر صلاح- خالد محمد عبد الوهاب برعي- أحمد زين عرب أحمد- عصام علي طه- صفوت سيد غريب- عاطف صلاح أحمد إبراهيم- محمد عبده عطية.
أحداث الوراق
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