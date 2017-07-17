نيابة شمال الجيزة تحقق مع 12 متهمًا من أهالي الوراق

قال ياسر سعد، المحامي بالتعاونية القانونية لدعم العمال، أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن أهالي جزيرة الوراق، إن نيابة شمال الجيزة الكلية بدأت التحقيق مع 12 متهمًا من أهالي جزيرة الوراق، اثنان قُبض عليهما أثناء تشييع جثمان ضحية اقتحام الداخلية للجزيرة، أمس، والعشرة قُبض عليهم أثناء الاشتباكات التي اندلعت بين الأمن والأهالي.





ولفت سعد إلى أن النيابة رفضت حضور المحامين، ومنعتهم من الدخول لحضور التحقيقات، وأنهم لم يستطيعوا التعرف على الاتهامات الموجَّهة إلى الأهالي حتى كتابة هذه السطور.



