المكسيك تطلب دعم مصر السياسي

خوسيه أوكتابيو تريب سفير المكسيك بالقاهرة 66

ياسمين فواز



طلب خوسيه أوكتابيو تريب سفير المكسيك بالقاهرة دعم مجلس النواب المصري لمرشحة بلاده المتقدمة لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، في الانتخابات المقرر اجراؤها على هامش اجتماعات الاتحاد في سان بطرسبرج الروسية أكتوبر القادم.



جاء ذلك خلال لقاء بين السفير وبين على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم.



وقال سفير المكسيك إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، الأمر الذى انعكس على زيادة حجم الاستثمارات المكسيكية في مصر.



من جانبه، عبر رئيس البرلمان عن حرص الدولة المصرية على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، متطلعاً إلى تكثيف التعاون في المجال البرلماني وتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين البرلمان المصري ونظيره المكسيكي.

