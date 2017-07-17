EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
المكسيك تطلب دعم مصر السياسي
الإثنين 17 يوليه 2017 05:33 م
خوسيه أوكتابيو تريب سفير المكسيك بالقاهرة 66
أخر الأخبار
خوسيه أوكتابيو تريب سفير المكسيك بالقاهرة 66
ياسمين فواز
طلب خوسيه أوكتابيو تريب سفير المكسيك بالقاهرة دعم مجلس النواب المصري لمرشحة بلاده المتقدمة لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، في الانتخابات المقرر اجراؤها على هامش اجتماعات الاتحاد في سان بطرسبرج الروسية أكتوبر القادم.
جاء ذلك خلال لقاء بين السفير وبين على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم.
وقال سفير المكسيك إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، الأمر الذى انعكس على زيادة حجم الاستثمارات المكسيكية في مصر.
من جانبه، عبر رئيس البرلمان عن حرص الدولة المصرية على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، متطلعاً إلى تكثيف التعاون في المجال البرلماني وتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين البرلمان المصري ونظيره المكسيكي.
البرلمان
علي عبدالعال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا