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سيـــاســة
رئيس البرلمان يطلب عون الأرجنتين لمواجهة الإرهاب
الإثنين 17 يوليه 2017 04:10 م
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
أخر الأخبار
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
ياسمين فواز
شدد على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال لقاء له اليوم، مع جابريلا ميكيتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب "في ضوء عالمية تلك الظاهرة"، مؤكدا أنه لاسبيل لتحجيم الظاهرة إلا بالتعاون المكثف لتجفيف منابع الإرهاب.
وبحسب بيان من البرلمان، اليوم، أكد عبد العال ترحيبه الشديد بزيارة ميكيتي التي تأتي في ضوء ماتشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ملحوظ في كافة المجالات، ودعاها إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الأرجنتينية في السوق المصرية.
وأكد تطلعه إلى تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأرجنتينية لتعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد البرلماني.
من جانبها أكدت ميكيتي سعادتها باللقاء، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي في ظل رغبة الرئيس الأرجنتيني في اتخاذ مصر شريكا استراتيجيا في ضوء تشابه الحالتين المصرية والأرجنتينية مما يتوجب معه تكثيف التعاون وتوحيد النظرة المستقبلية لكلا البلدين.
البرلمان
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