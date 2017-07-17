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محاكمة باركليز.. يناير 2019
الإثنين 17 يوليه 2017 04:06 م
باركليز – مصر
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باركليز – مصر
خالد بدر الدين:
أعلن القاضي فى قضية بنك باركليز، أن التاسع من يناير 2019، سيكون موعد بدء محاكمة باركليز، وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، المتهمين بالاحتيال فيما يتعلق بمدفوعات غير معلنة لمستثمرين قطريين، ضمن عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني، (15 مليار دولار)، جرت في عام 2008.
وذكرت وكالة رويترز، أن مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة ببريطانيا، وجه في الشهر الماضي، اتهامات لبنك باركليز، وجون فارلي، وروجر جينكينز، وتوماس كالاريس، وريتشارد بوث، بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال، من خلال التمثيل الزائف عند التفاوض للحصول علي تمويل من قطر.
وحدد القاضي أندرو ايديس، موعد بدء المحاكمة خلال جلسة محكمة بلندن استغرقت أقل من ساعة اليوم الإثنين، إذ يواجه البنك، وفارلي، وجينكينز، اتهامات بالتورط في مساعدة مالية مخالفة للقانون .
وجمع باركليز 12 مليار إسترليني، من خلال عمليتي تمويل في يونيو وأكتوبر 2008، معظمها من مستثمرين أثرياء في الخليج، ما أتاح للبنك تفادي تأميمه خلال ذروة أزمة الائتمان العالمى.
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