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سيــارات
عز العرب ترصد 8 ملايين جنيه لتطوير مركز أبو رواش
الإثنين 17 يوليه 2017 03:25 م
فولفو XC60
أخر الأخبار
فولفو XC60 1
أحمد عوض
رصدت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء بروتون وستروين وفولفو، 8 ملايين جنيه، لإحلال وتجديد مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة بمنطقة أبو رواش؛ ضمن الخطة المستهدفة لها خلال العام الحالي.
وأكد أحمد عبد الحميد، رئيس قطاع خدمات مابعد البيع بـ"عز العرب"، أن خطة المجموعة ترتكز علي تطوير كل مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، برفع القدرة الاستيعابية من إصلاح السيارات في آن واحد، عبر زيادة عدد الورش المخصصة للصيانة وتزويدها بالمعدات الحديثة موضحا أنه ستتم زيادة المساحات المخصصة لورش مركز أبو رواش لتصل إلي 2000 متر مربع.
وأوضح أن "عز العرب"، تستهدف التوسع في مراكز خدمات مابعد البيع و الصيانة بمختلف أنحاء الجمهورية عبر تدشين 3 مراكز في "المعادي، مصر الجديدة ، ومحافظة الإسكندرية" خلال العام الحالى، مضيفًا أن المجموعة تبحث حاليًا مع موزعيها التوسع فى جنوب الصعيد.
في سياق آخر، أشار إلي أن معدلات الإقبال علي مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بـ"عز العرب"، قد شهدت تراجعًا بنسب تتراوح ما 10 و20%،مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي، نظرًا لارتفاع حجم تكلفة فاتورة الإصلاح.
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