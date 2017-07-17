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اقتصاد وأسواق
لجنة تجارة القطن تبحث ضوابط تسويق الموسم الجديد.. الخميس
الإثنين 17 يوليه 2017 02:45 م
القطن
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القطن
دعاء حسنى
تعقد لجنة تنظيم تجارة القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة اجتماعا الخميس المقبل، لوضع ضوابط تسويق محصول القطن لإنتاج عام 2017، وفقا لعبد العزيز عامر نائب رئيس اللجنة.
يشار إلى المساحات المزروعة قطنا خلال عام 2017، بلغت قرابة 220 ألف فدان" ما يعادل 1.3 مليون قنطار" خلال العام الحالى بزيادة قرابة 70% عن الموسم الماضى الذى بلغت المساحة خلاله 130 ألف فدان "600 الف قنطار" العام الماضى، وفقا لوزارة الزراعة.
وقال عامر لـ"المال"، إن الجمعية العمومية للجنة ستنافش خلال الاجتماع نظام الموسم التسويقى الجديد للقطن 2017/2018، من حيث الأسعار ونظام تسويقه.
يشار إلى أن وزارة الزراعة أعلنت أمس عن سعر ضمان شراء القطن من المزارعين بواقع 2300 جنيه لأصناف الوجه البحرى و2100 للوجه القبلى.
وزارة الصناعة والتجارة
محصول القطن
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