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سيـــاســة
محامي أبوتريكة يطعن على حكم إدراجه ضمن قوائم الإرهبيين
الإثنين 17 يوليه 2017 01:42 م
هافينجتون بوست: شعبية أبو تريكة تعود
أخر الأخبار
هافينجتون بوست: شعبية أبو تريكة تعود
نجوى عبد العزيز:
تقدم دفاع اللاعب محمد أبو تريكة بطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية المعروفة بالكيانات الإرهابية.
وطالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغائه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره، ورفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، واحتياطيا بنقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره أمام هيئة مغايره.
وطالبت مذكر الطعن بالنقض التى أوردها المحامى بمحكمة النقض، وكيلا عن أبو تريكة، بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل فى الموضوع.
واستندت مذكرة الطعن فى بطلان قرار الإدراج إلى عدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها بشكل واضح مُفصَل للوقوف على مسوغات ما قضى به، وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنه من المقرر قانونا أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وتسبيب الأحكام والقرارات هي ضمانة من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم والإخلال بحق الدفاع الفساد في الاستدلال أحد الأسباب التى ذكرتها مذكرة الطعن، والتى قالت إنه أدي إلى خطأ في الإسناد حيث أدان الطاعن إستنادا إلى استدلالات منفردة لا ترقي إلى مستوي الدلائل الكافية، بحيث استند في إدانة الطاعن على استدلالات (تحريات مباحث) لا ترقى إلى مستوي الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ، وأشار الطعن إلى أن ما جاء بالبلاغ هي أقوال مرسلة لا يساندها دليل.
محمد أبو تريكة
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