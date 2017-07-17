صرف الخبز المدعم



خالد بدر الدين



قالت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر حكومية، إن الحكومة المصرية تدرس مضاعفة الحافز النقدي لبرنامج يستهدف تشجيع المواطنين على الحد من استهلاك الخبز المدعم، مقابل خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة الخبز بواقع 20%.



ويصرف للمواطن حاليا 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعم، بواقع خمسة أرغفة يوميا، منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل 2014.



وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لوكالة رويترز، أن الحكومة تدرس رفع دعم نقاط الخبز إلى 20 قرشا لكل رغيف بدلا من 10، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المخابز يقومون باستغلال المواطنين والحكومة حاليا.



ويبيع بعض أصحاب المخابز سلعا للمواطنين مقابل نقاط الخبز بسعر 20 قرشا للرغيف، ثم يقومون بتحصيل المقابل من الحكومة على أساس أكثر من 50 قرشا لكل رغيف، عن طريق التلاعب في عدد الأرغفة المخبوزة.



ويباع الرغيف المدعم بسعر 5 قروش، والسياحي بما بين 50 و100 قرش للرغيف، فى حين يحصل المواطن حاليا على 10 قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر، ويستطيع استخدام حصيلة ذلك في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته.



وقال مصدر حكومي ثانٍ لرويترز: "زيادة دعم الخبز سيصاحبها تقليل لحصة المواطن من 5 أرغفة إلى 4 أرغفة يوميا بينما يبلغ متوسط استهلاك الفرد حاليا بين 3 و3.2 رغيف يوميا".



وتهدف الحكومة من برنامج الحد من استهلاك الخبز إلى توفير العملة الصعبة التي تستخدمها في استيراد القمح الذي يخلط مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.



وقال مصدر حكومي ثالث لرويترز: "الحكومة تدفع حاليا ما بين 375 و400 مليون جنيه شهريا لدعم نقاط الخبز وفي حالة الموافقة النهائية ستجري مضاعفة تلك الأرقام".



وتدعم مصر حوالى 68.8 مليون مواطن من خلال حوالى 20.8 مليون بطاقة تموين وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع.