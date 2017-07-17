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سيـــاســة
يديعوت أحرنوت تحذر من هجوم محتمل لداعش على إسرائيل
الإثنين 17 يوليه 2017 01:32 م
داعش ليبيا22
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داعش ليبيا22
عادل عبد الجواد:
حذرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، من الهدوء الحذر الذي تشهده المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلي الهجوم الأخير الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي منذ 10 أيام، على نقاط للجيش المصري في شمال سيناء، والذي راح ضحيته 23 قتيلا.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يخشي أي هجوم إرهابي ضد إسرائيل في أي وقت من جانب سيناء، وأضافت: تشهد الحدود الأن هدوء ملحوظ، لكن علينا ألا ننخدع، وأن نكون مستعدين لأي هجوم.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن سبب المخاوف هى انشغال الجيش المصري بمحاربة داعش وسط سيناء.
وأكد مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوي لـ "يديعوت أحرونوت"، أن هجوم داعش علي الحدود الإسرائيلية مسألة وقت، وعلي جيشنا أن يركز على كسب الحرب القادمة، فالتحدي الرئيسي هو عدم وجود عمق لهجمات تنظيم داعش داخل سيناء.
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