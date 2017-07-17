EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
مبيعات رينو تسجل 1.8 مليون سيارة على مستوى العالم
الإثنين 17 يوليه 2017 12:53 م
رينو
أخر الأخبار
رينو
خالد بدر الدين:
أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الإثنين، أن مبيعاتها العالمية زادت إلى 1.88 مليون سيارة خفيفة في الفترة من يناير إلى يونيو، من عام 2017 بارتفاع 10.4 % أو مايعادل أربعة أمثال معدل نمو سوق السيارات العالمية البالغ 2.6 % خلال الشهور نفسه.
وذكرت وكالة "رويترز" أن "رينو" سجلت مبيعات قياسية في النصف الأول من العام، وساهمت زيادة الإنتاج في زيادة المبيعات العالمية، بنسبة 10.4 % بفضل طرح سيارة رياضية متعددة الاستخدامات منتجة في الصين وعودة الشركة إلى إيران مرة أخرى.
و سجلت "رينو" في أوروبا التي تستأثر بمعظم المبيعات نموا 5.6 % لتتجاوز معدل النمو في السوق، ككل بفضل نمو مبيعات داشيا 9.3 % بعد تطوير سيارتها الصغيرة "سانديرو" بينما زادت المبيعات في السوق الإيرانية التي دخلتها "رينو" من جديد لأكثر من 200 % لتقفز إلي 68 ألفا و365 سيارة، كما ساهمت طرز جديدة من العلامة التجارية الروسية "لادا" في زيادة مبيعات المجموعة 14 % في سوق عاودت النمو بمعدل أكثر من 6.9 %.
وتتوقع "رينو" أن ينمو الطلب على السيارات في روسيا والبرازيل 5 % أو أكثر خلال العام الجاري، ورفعت التوقعات للسوق في فبراير الماضى، كما توقعت نمو السوق العالمية بين 1.5 و2.5 % مقارنة مع توقعات سابقة كانت بين 1.5 و 2 %.
رينو
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا