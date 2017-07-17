مبيعات رينو تسجل 1.8 مليون سيارة على مستوى العالم

رينو

خالد بدر الدين:



أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الإثنين، أن مبيعاتها العالمية زادت إلى 1.88 مليون سيارة خفيفة في الفترة من يناير إلى يونيو، من عام 2017 بارتفاع 10.4 % أو مايعادل أربعة أمثال معدل نمو سوق السيارات العالمية البالغ 2.6 % خلال الشهور نفسه.



وذكرت وكالة "رويترز" أن "رينو" سجلت مبيعات قياسية في النصف الأول من العام، وساهمت زيادة الإنتاج في زيادة المبيعات العالمية، بنسبة 10.4 % بفضل طرح سيارة رياضية متعددة الاستخدامات منتجة في الصين وعودة الشركة إلى إيران مرة أخرى.



و سجلت "رينو" في أوروبا التي تستأثر بمعظم المبيعات نموا 5.6 % لتتجاوز معدل النمو في السوق، ككل بفضل نمو مبيعات داشيا 9.3 % بعد تطوير سيارتها الصغيرة "سانديرو" بينما زادت المبيعات في السوق الإيرانية التي دخلتها "رينو" من جديد لأكثر من 200 % لتقفز إلي 68 ألفا و365 سيارة، كما ساهمت طرز جديدة من العلامة التجارية الروسية "لادا" في زيادة مبيعات المجموعة 14 % في سوق عاودت النمو بمعدل أكثر من 6.9 %.



وتتوقع "رينو" أن ينمو الطلب على السيارات في روسيا والبرازيل 5 % أو أكثر خلال العام الجاري، ورفعت التوقعات للسوق في فبراير الماضى، كما توقعت نمو السوق العالمية بين 1.5 و2.5 % مقارنة مع توقعات سابقة كانت بين 1.5 و 2 %.



