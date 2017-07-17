المشتريات على الأسهم القيادية تصعد بالمؤشر الرئيسي للبورصة

البورصة المصرية 5



مصطفى طلعت:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للمستثمرين العرب والأجانب على الأسهم القيادية، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس القابضة.



صد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.98% عند مستوى 13951 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.82%، ليصل إلى 678 نقطة.



سيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 79 سهما من إجمالى 168 سهما متداولا، بينما هبط 51 سهما، وبقى 38 سهما دون تغيير.



وارتفعت مؤشرات البورصة بصورة طفيفة، في مستهل تعاملات الجلسة، إذ صعد egx30 بنسبة 0.82%، ليصل إلى مستوى 13929 نقطة، كما ارتفع egx70 بشكل هامشي، بنسبة 0.02% إلى 684 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، بنسبة 0.34% ليصل إلى 1576 نقطة.

