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بورصة وشركات
تأجيل عمومية أجواء لعدم اكتمال النصاب القانوني
الإثنين 17 يوليه 2017 12:22 م
أجواء
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أجواء
المال - خاص
أرجات شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، انعقاد الجمعية العامة العادية إلى الغد، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين.
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية نتائج أعمال الشركة خلال الـ 3 سنوات الماضية.
وتراجعت أرباح أجواء خلال الربع الأول من 2017 بنسبة 94%، لتسجل 740.9 ألف جنيه مقابل أرباح بلغت 12.65 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
اجواء للصناعات الغذائية - مصر
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