إحالة مسئولين بالهيئة القومية للتأمين إلى المحاكمة

محكمة

نجوى عبد العزيز:



قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من المتهمين الآتي وصفهما للمحاكمة العاجلة: رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا وحاليا بالمعاش، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي سابقا وحاليا بالمعاش.



كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار للمال العام حال فحص إعمال الرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها أحمد سعيد، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية، والتي استمعت فيها النيابة لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات وشكلت لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، عن تورط المتهمين في إهدار للمال العام تمثل في: قيام المتهم الأول بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ (عشرين مليون جنيه) من موازنة الصندوق الحكومي، رغم استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، وذلك خلال عامي2010/2011 وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.



إضافة إلى إهدار المتهمين المذكورين (تسعة ملايين جنيه) قيمة الأرض التي تم شراؤها والإنشاءات التي تمت عليها لتنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والصندوق الحكومي، وذلك بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب تقاعس المخالفان المذكوران عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى2010 وعدم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة ووفقاً للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما أدى إلي صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص بتاريخ 7/11/2010، وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت بإبلاغ السيد المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.