أسعار كريم الجديدة بعد زيادة البنزين‎

أولا : القاهرة :
رسوم فتح العداد
5.5 جنيه
الحد الأدنى للمشوار الواحد
12 جنيه
الاستقبال فى المطار
20 جنيه
سعر الكيلو متر الواحد
2.21 جنيه
تكلفة ساعة الانتظار
46 جنيه
ثانيا: الساحل الشمالى :
9 جنيه
___
2.55 جنيه
40 جنيه
ثالثاً : الإسكندرية :
6.5 جنيه
10 جنيهات
70 جنيه
2.2 جنيه
36.5 جنيه
رابعا : الجونة :
10 جنيه
--------
36 جنيه
خامسا : دمنهور :
5 جنيه
8 جنيه
........
1.6 جنيه
25 جنيه
سادسا : المنصورة :
7 جنيه
.......
2.4 جنيه
38 جنيه
سابعا : طنطا :
6 جنيه
.....
سابعا : الغردقة :
15 جنيه
ثامنا : الزقازيق :
تاسعا : دمياط :
عاشرا : بنها :
3
32 جنيه
ملاحظات
1 - ساعة الانتظار تحسب بالدقيقة وتطبق عندما تتحرك السيارة بسرعة أقل من 16 كم / ساعة ، علماً بأن الدقائق الثلاث الأولى أثناء انتظار الكابتن مجانية .
2- لا توجد غرامة فى حالة إلغاء الرحلة قبل دقيقتين بالنسبة لحجز الآن.
3- لا توجد غرامة فى حالة إلغاء الرحلة أكثر من ساعتين عن موعد الاصطحاب بالنسبة للحجوزات اللاحقة.
4 – يطبق السعر الأدنى وأى أسعار إضافية فى حالة إلغاء الرحلة بعد الوقت المسموح.