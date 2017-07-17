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اتصالات وتكنولوجيا

أسعار كريم الجديدة بعد زيادة البنزين‎

رامى كاطو مدير عمليات كريم مصر
رامى كاطو مدير عمليات كريم مصر
رامى كاطو مدير عمليات كريم مصر

محمود جمال

انتهت شركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، من تحديث تطبيقها على أجهزه هواتف " الآيفون " و" الآندرويد " يشتمل على الأسعار الجديدة لرحلاتها بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية.

وأكد رامى كاطو، رئيس عمليات الشركة بمصر أمس الأحد فى تصريحات لـ " المال " أن الشركة قررت إلغاء وقت الذروة خلال الفترة من 13 وحتى 20 يوليو الحالى، مع تحمل فارق السعر لصالح الكابتن.

أولا : القاهرة :

رسوم فتح العداد

5.5 جنيه

الحد الأدنى للمشوار الواحد

12 جنيه

الاستقبال فى المطار

20 جنيه

سعر الكيلو متر الواحد

2.21 جنيه

تكلفة ساعة الانتظار

46 جنيه

 

ثانيا: الساحل الشمالى :

رسوم فتح العداد

9 جنيه

الحد الأدنى للمشوار الواحد

20 جنيه

الاستقبال فى المطار

___

سعر الكيلو متر الواحد

2.55 جنيه

تكلفة ساعة الانتظار

40 جنيه

 

ثالثاً : الإسكندرية :

رسوم فتح العداد

6.5 جنيه

الحد الأدنى للمشوار الواحد

10 جنيهات

الاستقبال فى المطار

70 جنيه

سعر الكيلو متر الواحد

2.2 جنيه

تكلفة ساعة الانتظار

36.5 جنيه

 

رابعا : الجونة :

رسوم فتح العداد

10 جنيه

الحد الأدنى للمشوار الواحد

20 جنيه

الاستقبال فى المطار

--------

سعر الكيلو متر الواحد

2.2 جنيه

تكلفة ساعة الانتظار

36 جنيه

 

خامسا : دمنهور :

رسوم فتح العداد

5 جنيه

الحد الأدنى للمشوار الواحد

8 جنيه

الاستقبال فى المطار

........

سعر الكيلو متر الواحد

1.6 جنيه

تكلفة ساعة الانتظار

25 جنيه

 

 

سادسا : المنصورة :

رسوم فتح العداد

7 جنيه

الحد الأدنى للمشوار الواحد

10 جنيه

الاستقبال فى المطار

.......

سعر الكيلو متر الواحد

2.4 جنيه

تكلفة ساعة الانتظار

38 جنيه

 

سابعا : طنطا :

رسوم فتح العداد

6 جنيه

الحد الأدنى للمشوار الواحد

10 جنيه

الاستقبال فى المطار

.....

سعر الكيلو متر الواحد

2.4 جنيه

تكلفة ساعة الانتظار

36 جنيه

 

سابعا : الغردقة :

رسوم فتح العداد

5.5 جنيه

الحد الأدنى للمشوار الواحد

10 جنيه

الاستقبال فى المطار

15 جنيه

سعر الكيلو متر الواحد

2.2 جنيه

تكلفة ساعة الانتظار

38 جنيه

 

ثامنا : الزقازيق :

رسوم فتح العداد

5.5 جنيه

الحد الأدنى للمشوار الواحد

10 جنيه

الاستقبال فى المطار

25 جنيه

سعر الكيلو متر الواحد

2.2 جنيه

تكلفة ساعة الانتظار

36 جنيه

 

تاسعا : دمياط :

رسوم فتح العداد

5.5 جنيه

الحد الأدنى للمشوار الواحد

10 جنيه

الاستقبال فى المطار

.......

سعر الكيلو متر الواحد

2.2 جنيه

تكلفة ساعة الانتظار

36 جنيه

 

عاشرا : بنها :

رسوم فتح العداد

6 جنيه

الحد الأدنى للمشوار الواحد

10 جنيه

الاستقبال فى المطار

.......

سعر الكيلو متر الواحد

3

تكلفة ساعة الانتظار

32 جنيه

 

ملاحظات 

1 - ساعة الانتظار تحسب بالدقيقة وتطبق عندما تتحرك السيارة بسرعة أقل من 16 كم / ساعة ، علماً بأن الدقائق الثلاث الأولى أثناء انتظار الكابتن مجانية .

2- لا توجد غرامة فى حالة إلغاء الرحلة قبل دقيقتين بالنسبة لحجز الآن.

 

3- لا توجد غرامة فى حالة إلغاء الرحلة أكثر من ساعتين عن موعد الاصطحاب بالنسبة للحجوزات اللاحقة.

4 – يطبق السعر الأدنى وأى أسعار إضافية فى حالة إلغاء الرحلة بعد الوقت المسموح.


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