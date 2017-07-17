أسعار كريم الجديدة بعد زيادة البنزين‎

محمود جمالانتهت شركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، من تحديث تطبيقها على أجهزه هواتف " الآيفون " و" الآندرويد " يشتمل على الأسعار الجديدة لرحلاتها بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية.وأكد رامى كاطو، رئيس عمليات الشركة بمصر أمس الأحد فى تصريحات لـ " المال " أن الشركة قررت إلغاء وقت الذروة خلال الفترة من 13 وحتى 20 يوليو الحالى، مع تحمل فارق السعر لصالح الكابتن.

أولا : القاهرة :

رسوم فتح العداد 5.5 جنيه الحد الأدنى للمشوار الواحد 12 جنيه الاستقبال فى المطار 20 جنيه سعر الكيلو متر الواحد 2.21 جنيه تكلفة ساعة الانتظار 46 جنيه

ثانيا: الساحل الشمالى :

رسوم فتح العداد 9 جنيه الحد الأدنى للمشوار الواحد 20 جنيه الاستقبال فى المطار ___ سعر الكيلو متر الواحد 2.55 جنيه تكلفة ساعة الانتظار 40 جنيه

ثالثاً : الإسكندرية :

رسوم فتح العداد 6.5 جنيه الحد الأدنى للمشوار الواحد 10 جنيهات الاستقبال فى المطار 70 جنيه سعر الكيلو متر الواحد 2.2 جنيه تكلفة ساعة الانتظار 36.5 جنيه

رابعا : الجونة :

رسوم فتح العداد 10 جنيه الحد الأدنى للمشوار الواحد 20 جنيه الاستقبال فى المطار -------- سعر الكيلو متر الواحد 2.2 جنيه تكلفة ساعة الانتظار 36 جنيه

خامسا : دمنهور :

رسوم فتح العداد 5 جنيه الحد الأدنى للمشوار الواحد 8 جنيه الاستقبال فى المطار ........ سعر الكيلو متر الواحد 1.6 جنيه تكلفة ساعة الانتظار 25 جنيه

سادسا : المنصورة :

رسوم فتح العداد 7 جنيه الحد الأدنى للمشوار الواحد 10 جنيه الاستقبال فى المطار ....... سعر الكيلو متر الواحد 2.4 جنيه تكلفة ساعة الانتظار 38 جنيه

سابعا : طنطا :

رسوم فتح العداد 6 جنيه الحد الأدنى للمشوار الواحد 10 جنيه الاستقبال فى المطار ..... سعر الكيلو متر الواحد 2.4 جنيه تكلفة ساعة الانتظار 36 جنيه

سابعا : الغردقة :

رسوم فتح العداد 5.5 جنيه الحد الأدنى للمشوار الواحد 10 جنيه الاستقبال فى المطار 15 جنيه سعر الكيلو متر الواحد 2.2 جنيه تكلفة ساعة الانتظار 38 جنيه

ثامنا : الزقازيق :

رسوم فتح العداد 5.5 جنيه الحد الأدنى للمشوار الواحد 10 جنيه الاستقبال فى المطار 25 جنيه سعر الكيلو متر الواحد 2.2 جنيه تكلفة ساعة الانتظار 36 جنيه

تاسعا : دمياط :

رسوم فتح العداد 5.5 جنيه الحد الأدنى للمشوار الواحد 10 جنيه الاستقبال فى المطار ....... سعر الكيلو متر الواحد 2.2 جنيه تكلفة ساعة الانتظار 36 جنيه

عاشرا : بنها :

رسوم فتح العداد 6 جنيه الحد الأدنى للمشوار الواحد 10 جنيه الاستقبال فى المطار ....... سعر الكيلو متر الواحد 3 تكلفة ساعة الانتظار 32 جنيه

ملاحظات



1 - ساعة الانتظار تحسب بالدقيقة وتطبق عندما تتحرك السيارة بسرعة أقل من 16 كم / ساعة ، علماً بأن الدقائق الثلاث الأولى أثناء انتظار الكابتن مجانية .

2- لا توجد غرامة فى حالة إلغاء الرحلة قبل دقيقتين بالنسبة لحجز الآن.

3- لا توجد غرامة فى حالة إلغاء الرحلة أكثر من ساعتين عن موعد الاصطحاب بالنسبة للحجوزات اللاحقة.





4 – يطبق السعر الأدنى وأى أسعار إضافية فى حالة إلغاء الرحلة بعد الوقت المسموح.

