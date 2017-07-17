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بورصة وشركات
عز الدخيلة تقلص خسائرها الربعية بنسبة 60%
الإثنين 17 يوليه 2017 11:54 ص
عز الدخيلة
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عز الدخيلة
مصطفى طلعت:
قلصت شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، خسائرها بنسبة 60%، خلال الربع الاول من العام الحالي، لتسجل خسائر بقيمة 68.86 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 173.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، مدعومة بزيادة المبيعات إلى 6.4 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه.
وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، تحولت الشركة إلى الربحية بقيمة 262.2 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسائر بلغت 297.4 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام السابق.
يشار إلى أن الرشكة سجلت أرباحاً بقيمة 773.9 مليون جنيه خلال 2016، مقابل خسائر 448.4 مليون جنيه في 2015.
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