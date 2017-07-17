اتصالات النواب جاهزة بمشروعات قوانين الجريمة الإلكترونية

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسمين فواز:



تنتظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إرسال مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.



وقالت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، إنها بصدد تقديم مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية حال عدم تقديم الحكومة لمشروعها خلال الدور المقبل، مؤكدة أن الفضاء الإلكترونى يحتاج إلى قانون ينظم عمله ويحد من الجرائم التى ترتكب خلاله.



وأوضحت لـ "المال" أن مشروع القانون، يهدف إلى حماية المواطن الذى بات يعانى يوميا من سرقة حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعى أو الإساءة إليه بالسب والقذف، وغيرها من التجاوزات، مضيفة أن القانون سيقوم على احترام الحريات وعدم انتهاكها.



وتابعت :"حال انتهاء المجلس من القانون وإقراره.. فإنه من المقرر تشكيل هيئات تباعا أو شق إلكترونى فى النيابات الحالية تحال إليها القضايا الخاصة بالفضاء الإلكترونى.



وأكد النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون خاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية حال عدم إرسال الحكومة لمشروع القانون فى دور الانعقاد المقبل، مضيفا أن مشروع القانون سيخلق حالة من الانضباط من خلال دخول المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر" و" انستجرام" و"واتس آب" وغيرها من التطبيقات بالرقم القومى، مؤكدا أن خبراء فى المجال أكدوا إمكانية تطبيق ذلك بسهولة.



وأشار إلى أن القانون سيشمل عقوبات لمن يقوم بإنشاء والترويج للصفحات الداعمة للإرهاب والمسيئة للقوات المسلحة، والشرطة والأنظمة الحاكمة للدولة، وتهدف إلى إسقاطها، مشددا على أن العقوبات قد تصل إلى الإعدام.



وقال إن مهاجمة الجيش والشرطة خيانة عظمى تستحق الإعدام..والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ضدهم لها نفس العقوبة لأن المحرض فى القانون العام فاعل أصيل، نافيا أن يكون مشروع القانون منتهكا للحريات.



ولفت إلى أن البرلمان حريص على إصدار القانون خلال دور الانعقاد المقبل، منوها بأن تفعيل القانون سيكون من خلال إنشاء نيابات خاصة بنظر قضايا الإنترنت لتفصل فيها المحكمة الاقتصادية.



يشار إلى أن اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى تقدم بمقترح إلى لجنة المقترحات والشكاوى بشان محاربة الجريمة الإلكترونية فى دور الانعقاد الأول وأعاد تقديمه فى الدور الثانى، وتمت الموافقة عليه فى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، بعد مناقشته والموافقة عليه من جميع الجهات المعنية، مضيفا أن مشروع القانون ينص على أنه فى إطار المهمة المنوط بها مجلس النواب كونه السلطة التشريعية، وارتباطًا بالتهديدات المتلاحقة للأمن القومى المصرى فى جميع دوائره المحلية والإقليمية والدولية، ونظرًا لتغير طبيعة التهديدات خلال السنوات الأخـيـرة واعتمادها على التقنيات الحديثة والفضاء الإلكترونى والمعلوماتى، أصبح من الضرورى وضع الأطر والتشريعات القانونية التى تكفل حماية كل ما يهدد الدولة المصرية فى هذا الشأن.



كان اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أكد أن مقترح "الشهاوي" بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، لوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعى، سيكون على رأس أولويات مناقشات البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن المقترح سيتم مناقشته من خلال لجنة مشتركة بين لجنتى الاتصالات والأمن القومى، بحضور عدد من المختصين من شرطة الإنترنت وجهاز تنظيم الاتصالات والمتخصصين فى مواقع التواصل والإنترنت بشكل عام خلال دور الانعقاد المقبل.



وأوضح - فى تصريحات لـ"المال" - أن البرلمان سيناقش المقترح، بالإضافة إلى مشروع القانون الذى تعده الحكومة للقضاء على حالة الإنفلات التى تشهدها مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تستغل فى أغراض التخابر والإرهاب والتحريض والسخرية من مؤسسات الدولة، وبث الكراهية لأنظمة الحكم.

