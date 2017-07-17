أسبوع إيجابي لوثائق صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار

منى عبدالباري:



خرجت صناديق الاستثمار من مصيدة التذبذب المسيطرة عليها منذ نحو شهر لتتحول للصعود الأسبوع الماضى، مدعومة بالأداء الإيجابى للبورصة، والمكاسب السوقية المحققة خلال الأسبوع.



وارتفعت الصناديق المفتوحة المتوازنة، والمفتوحة الأسهم، وصناديق تحديد الأصول والعملة الأجنبية بنسب تتراوح بين 1 ونحو 4 %، كما احتفظت الصناديق النقدية والدخل الثابت بأرباحها الطفيفة المدعومة بالأداء منعدم المخاطرة لأدواتهم الاستثمارية، فيما كان التراجع المسيطر الأكبر على أداء الصناديق الإسلامية.



وأنهت البورصة المصرية، تعاملاتها - الأسبوع الماضي - على ارتفاع تجاوز 3 % للمؤشر الثلاثينى، بدعم من أداء البنك التجارى الدولى، وسط أرباح 13 مليار جنيه لرأس المال السوقى.



وأغلق المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 على ارتفاع 3.39 %، عند مستوى 13823 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.73 % مغلقًا عند 686 نقطة، وربح مؤشر EGX100، 1.58 % ليغلق عند مستوى 1571 نقطة.



ونجح المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 فى تحقيق قمة جديدة له خلال جلسة -الخميس الماضي- عند مستوى 13864 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ إطلاقه، قبل أن ينهى التداولات عند 13823 نقطة.



وأرجع المحللون ارتفاعات الثلاثينى إلى أداء سهم البنك التجارى الدولى المستحوذ على 50 % من المؤشر، والذى تمكن من تحقيق مستوى سعرى جديد عند 87.80 جنيه خلال تداولات الأسبوع، قبل أن يغلق الخميس الماضى عند مستوى 86.50 جنيه.



واستحوذ المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات بنسبة 76.95 %، فيما كان نصيب الأجانب 13.7 % بصافى بيع قيمته 70.02 مليون جنيه، فى حين كان نصيب العرب من التعاملات 9.35 % بصافى شراء 193.28 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يشار إلى أن أداء صناديق الاستثمار غلب عليه التباين خلال ما يقرب من شهر مضى، وهو ما ظهر بوضوح فى أداء الأسبوع الماضى تأثرا بفترة إجازة الأعياد.



وكانت الصناديق أنهت تعاملات الأسبوع السابق لإجازة عيد الفطر على تباين أيضا سجلت فيه الصناديق المفتوحة- المتوازنة ارتفاعات جماعية، فيما خيم التراجع على الصناديق المفتوحة- الأسهم، وتباين أداء وثائق الصناديق الإسلامية وضمان رأس المال، وفى المقابل احتفظت الصناديق النقدية والدخل الثابت بارتفاعاتها المحدودة المدعومة بأدواتها الاستثمارية.



مكاسب جماعية لـ«المتوازنة»



سجلت الصناديق المفتوحة- المتوازنة ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضى بقيادة صندوق مصر الخير المتوازن والذى ربح 2.6 % لتغلق وثيقته عند مستوى 19.97 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول مرتفعا 1.25 % بقيمة وثيقة 43.73 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الأول مرتفعا 0.74 % لتسجل وثيقته 188.69 جنيه، كما ارتفع صندوق كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بنسبة 0.46 % بقيمة وثيقة 224.06 جنيه، وصندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» بنسبة 0.15 % لتسجل وثيقته 210 جنيه، فيما ظلت وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» على ثبات عند مستوى 142.34 جنيه.



«الأهلى الخامس» يقود ارتفاعات الأسهم



شهدت الصناديق المفتوحة الأسهم ارتفاعات جماعية بنسب متفاوتة تصدرها صندوق البنك الأهلى الخامس بصعود 3.66 % لتسجل وثيقته 13.03 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الثانى بارتفاع 1.40 % بقيمة وثيقة 76.64 جنيه.



وبالمرتبة الثالثة بارتفاع 1.27 % جاءت صناديق المجموعة العربية المصرية للتأمين، وبنك التعمير والإسكان «تعمير» بقيم وثائق 285.8 جنيه، و194.9 جنيه، ورابعا بارتفاع 1.22 % جاء صندوق بنك بلوم بقيمة وثيقة 191.8 جنيه، وصندوق مصر المستقبل بصعود 1.07 % بقيمة وثيقة 25.40 جنيه، وصندوق بنك مصر الثالث بارتفاع 1.03 % جاء بالمرتبة السادسة بقيمة وثيقة 734.89 جنيه، وسابعا بصعود 1 % جاء صندوق البنك العربى الإفريقى «شيلد» بقيمة وثيقة 186.03 جنيه، وثامنا جاء صندوق بنك مصر الثانى بارتفاع 0.86 % بقيمة وثيقة 95.9 %، وتاسعًا جاء صندوق البنك الأهلى الثالث بقيمة وثيقة 127.68 جنيه، مرتفعا 0.81 %، وعاشرا جاء صندوق بنك الإسكندرية بارتفاع 0.52 % بقيمة وثيقة 334.98 جنيه.



ومن المرتبة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة جاءت صناديق بنك القاهرة بارتفاع 0.50 % بقيمة وثيقة 107.21 جنيه، وصندوق بنك الأهلى الكويتى الأول بارتفاع 0.49 % بقيمة وثيقة 134.11 جنيه، وصندوق البنك المصرى الخليجى بارتفاع 0.46 % بقيمة وثيقة 246.23 جنيه، والمركز الرابع عشر بصعود 0.41 % جاء صندوقا كريدى أجريكول مصر الثانى وكريدى أجريكول مصر الأول بقيم وثائق 172.8 جنيه، و376.24 جنيه، وفى المرتبة الخامسة عشرة جاء صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بقيمة وثيقة 148.8 جنيه، متراجعا 0.03%.



العوائد تشمل النقدية والدخل الثابت



شملت الصناديق النقدية والدخل الثابت ارتفاعات جماعية وإن كانت طفيفة مدعومة بما يشبه انعدام نسب مخاطرة فى أدواتها الاستثمارية، وقاد الارتفاعات صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «حصاد» رابحا 0.31 % لتسجل وثيقته 19.34 جنيه، وجاء فى المركز الثانى بصعود 0.30 % ثلاثة صناديق أبرزها اتش اس بى سى مصر للسيولة بقيمة وثيقة 209.67 جنيه، وثالثا بارتفاع 0.29 %جاءت 5 صناديق أبرزها صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بيمة وثيقة 1071 جنيها، وصندوق بنك عوده النقدى بقيمة وثيقة 20.8 جنيه، ورابعا جاء صندوق البنك العربى الإفريقى «جومان» بنسبة صعود 0.28 % لتسجل وثيقته 207 جنيهات.



وفى المركز الخامس بارتفاع نسبته 0.27 % جاءت 3 صناديق أبرزها بنك بلوم مصر النقدى بقيمة وثيقة 208.6 جنيه، وسادسا بارتفاع 0.26 % بقيمة وثيقة 19.3 جنيه جاء صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد»، وسابعا بارتفاع 0.25 % جاء صندوقا البنك التجارى الدولى «أصول" وبنك الأهلى الكويتى النقدى بقيم وثائق 296.10 جنيه، و20.1 جنيه على الترتيب، وثامنا بارتفاع 0.24 % جاء صندوق البنك العقارى المصرى العربى بقيمة وثيقة 148.99 جنيه.



وعلى صعيد صناديق الدخل الثابت فقد ارتفع صندوقا البنك العربى الإفريقى «جذور» بنسبة 0.24 % لتسجل وثيقته 16.6 جنيه، وصندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة 0.22 % لتسجل وثيقته 176.05 جنيه.

تباين الإسلامية..وبشائر



والنعيم أكبر الرابحين



سجلت الصناديق الإسلامية تباينا فى أدائها، وتصدر الرابحين صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» بارتفاعات 2.26 % بقيمة وثيقة 84.9 جنيه، وصندوق نعيم مصر بارتفاع 1.08 % بقيمة وثيقة 181.7 جنيه، كما ارتفع صندوق بنك فيصل الإسلامي- التجارى الدولى «أمان» بنسبة 0.05 % لتسجل وثيقته 82.4 جنيه، وصندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بقيمة وثيقة 90 جنيها مرتفعا 0.37 %، وعلى صعيد التراجعات جاء صندوق سنابل بأعلى نسبة تراجع.



بـ1.29 % بقيمة وثيقة 129.87 جنيه، وصندوق بنك مصر الرابع متراجعا 0.74 % بقيمة وثيقة 108.5 جنيه، وصندوق بنك البركة مصر بقيمة وثيقة 103.5 جنيه، متراجعا 0.64 %، وصندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بقيمة وثيقة 164 جنيها، متراجعا 0.20%.



وعلى صعيد صناديق ضمان رأس المال ارتفع صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة 0.40 % لتسجل وثيقته 433.9 جنيه.



تحديد الأصول والدخل المتنوع والعملة الأجنبية على درب الصعود



شهد صندوقا تحديد الأصول بنك الشركة المصرفية العربية 1، وبنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسب 1.30 و1.30 على الترتيب بقيم وثائق 852 و580 جنيهًا على الترتيب.



وارتفع صندوق الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 (الرابح) بنسبة 0.26 % لتغلق وثيقته الأسبوع الماضى عند 139.64 جنيه.



وسجلت صناديق العملة الأجنبية ارتفاعات طفيفة نسبتها 0.03 % لصندوق مصر النقدى المقوم بالدولار لتسجل وثيقته 11.34 دولار، وصندوق مصر النقدى المقوم باليورو بنسبة 0.003 % لتسجل وثيقته 10.95 يورو.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1



ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬



‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬



‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬



‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬

