دراسة استثناء شركات المناطق الحرة من التصدير الكامل

سحر نصر 10

المال ـ خاص:



تدرس وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، استثناء الشركات العاملة فى المناطق الحرة من شرط تصدير %100 من الإنتاج، كما قررت تشكيل لجنة تضم ممثلى المناطق الحرة بمختلف أنحاء الجمهورية، لبحث المشكلات التى تواجه الاستثمار فى تلك المناطق.



وقال أحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، إننا ندرس حاليا السماح بتصريف منتجات الشركات العاملة بالمناطق الحرة بالسوق المحلية، بشرط أن تكون من قائمة المنتجات التى تستوردها مصر من الخارج، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.



وأكد أن الهدف من المناطق الحرة، هو التصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة، إلا أن الشركات بدأت تواجه صعوبات فى الأسواق الخارجية، وجار حلها من خلال السماح بتوريد البضائع والمنتجات التى يحتاجها المصريون للسوق الداخلية، لافتا إلى إمكانية السماح بنسب توريد تصل إلى %100.



جاء ذلك ردا على شكاوى، سعد الريس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بالعامرية، أثناء اللقاء المشترك الذى عقدته د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على هامش جولتها التفقدية بالإسكندرية أمس.

وقال «الريس» إن وزارة الاستثمار تشترط حاليا تصدير %100 من إنتاج الشركات الحرة للخارج، مقابل %70 العام الماضى و%50 العام السابق له.



وأضاف أن العديد من المصانع غير قادرة على الوفاء بالاشتراطات التصديرية، نتيجة أنها فقدت أسواقا خارجية، تأثرا بثورات الربيع العربى، ومن بينها ليبيا، مشددا على ضرورة السماح للشركات بإدخال منتجاتها للسوق المحلية منعا لانهيار تلك المصانع.

ومن جانبها، قررت وزيرة الاستثمار، تشكيل لجنة لبحث جميع المشكلات التى تواجه المناطق الحرة بشكل عام، على أن تعقد أول اجتماع لها بعد غد الأربعاء.



وفى سياق متصل، طلبت الوزيرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إعداد حصر بطلبات الشركات بالمنطقة الاستثمارية، للحصول على أراضى لإقامة توسعات جديدة، إذ من المقرر إقامة منطقة حرة جديدة فى منطقة برج العرب.



وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ردا على تساؤلات لـ«المال»، إن المحافظة تدرس توفير 700 فدان للوفاء بطلبات توسعات المناطق الحرة بالعامرية.

