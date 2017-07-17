EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
دراسة استثناء شركات المناطق الحرة من التصدير الكامل
الإثنين 17 يوليه 2017 10:10 ص
سحر نصر 9
أخر الأخبار
سحر نصر 10
المال ـ خاص:
تدرس وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، استثناء الشركات العاملة فى المناطق الحرة من شرط تصدير %100 من الإنتاج، كما قررت تشكيل لجنة تضم ممثلى المناطق الحرة بمختلف أنحاء الجمهورية، لبحث المشكلات التى تواجه الاستثمار فى تلك المناطق.
وقال أحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، إننا ندرس حاليا السماح بتصريف منتجات الشركات العاملة بالمناطق الحرة بالسوق المحلية، بشرط أن تكون من قائمة المنتجات التى تستوردها مصر من الخارج، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
وأكد أن الهدف من المناطق الحرة، هو التصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة، إلا أن الشركات بدأت تواجه صعوبات فى الأسواق الخارجية، وجار حلها من خلال السماح بتوريد البضائع والمنتجات التى يحتاجها المصريون للسوق الداخلية، لافتا إلى إمكانية السماح بنسب توريد تصل إلى %100.
جاء ذلك ردا على شكاوى، سعد الريس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بالعامرية، أثناء اللقاء المشترك الذى عقدته د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على هامش جولتها التفقدية بالإسكندرية أمس.
وقال «الريس» إن وزارة الاستثمار تشترط حاليا تصدير %100 من إنتاج الشركات الحرة للخارج، مقابل %70 العام الماضى و%50 العام السابق له.
وأضاف أن العديد من المصانع غير قادرة على الوفاء بالاشتراطات التصديرية، نتيجة أنها فقدت أسواقا خارجية، تأثرا بثورات الربيع العربى، ومن بينها ليبيا، مشددا على ضرورة السماح للشركات بإدخال منتجاتها للسوق المحلية منعا لانهيار تلك المصانع.
ومن جانبها، قررت وزيرة الاستثمار، تشكيل لجنة لبحث جميع المشكلات التى تواجه المناطق الحرة بشكل عام، على أن تعقد أول اجتماع لها بعد غد الأربعاء.
وفى سياق متصل، طلبت الوزيرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إعداد حصر بطلبات الشركات بالمنطقة الاستثمارية، للحصول على أراضى لإقامة توسعات جديدة، إذ من المقرر إقامة منطقة حرة جديدة فى منطقة برج العرب.
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ردا على تساؤلات لـ«المال»، إن المحافظة تدرس توفير 700 فدان للوفاء بطلبات توسعات المناطق الحرة بالعامرية.
سحر نصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا