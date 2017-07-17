بلتون تخطط لإدارة طرحين بالبورصة بقيمة 3 مليارات جنيه

بلتون المالية القابضة

مصطفى طلعت:



تستهدف شركة بلتون المالية القابضة إدارة طرحين بالبورصة المصرية خلال العام الحالى لشركتين بقطاعى الأدوية والعقارات بقيمة إجمالية تقارب 3 مليارات جنيه.



قال باسم عزب، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش جمعيتها أمس، إن بلتون تستهدف إدارة 6 طروحات أخرى خلال العام المقبل، برؤوس أموال تترواح ما بين 15 إلى 20 مليار جنيه فى قطاعات الأغذية، والغزل والنسيج، والاسكان، والتجزئة، والأدوية.



كما أكد عزب اهتمام بلتون باختراق نشاط التأجير التمويلى بالسوق المحلية، لافتًا إلى أنها تفاضل حاليا ما بين تأسيس شركة جديدة بالمجال أو الاستحواذ على شركة قائمة بالفعل.



وعلى صعيد إدارة الأصول، قال إن حجم الأصول المدارة بالشركة يصل إلى 26 مليار جنيه، ومن المستهدف مضاعفتها خلال الفترة المقبلة، عبر الاستفادة من زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى إلى السوق المصرية منذ التعويم.



وقال عزب إن بلتون ستنافس على جميع الطروحات الحكومية المنتظرة، بعد دخولها تحالفًا مع بنك الاستثمار الاقليمى رينسانس كابيتال، لاقتناص طرح الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» الأخير، مشيرا إلى أن المنافسة على الطروحات الجديدة ستكون عبر المشاركة مع بنوك استثمارية كبرى.



واستبعد العضو المنتدب لبلتون اللجوء للاستحواذ على أى شركة تعمل بمجال الخدمات المالية فى الوقت الحالى، لكنه أكد أن هناك خطة لزيادة عدد الفروع على مستوى الجمهورية، لكن لم يتم الحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها حتى الآن. واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة، أمس القوائم المالية عن 2016، وإبرام عقود المعاوضة.



وقفزت الأرباح السنوية للشركة فى 2016 بنسبة %735.8 لتسجل 44.3 مليون جنيه، مقابل أرباح 5.3 مليون جنيه خلال 2015، فيما تحولت الشركة إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الحالى بقيمة 14.02 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 13.28 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.