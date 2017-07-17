أسعار الذهب اليوم الإثنين 17 يوليو





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 710 إلى 712 عيار 22 651 إلى 653 عيار 21 621 إلى 623 عيار 18 532 إلى 534 عيار 14 414 إلى 415 عيار 12 355 إلى 356 الاونصة 22,072 إلى 22,143 الجنيه الذهب 4,968 إلى 4,984 الكيلو 709,714 إلى 712,000 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متابعات:تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 17 يوليو.