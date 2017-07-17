طقس اليوم الإثنين 17 يوليو

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة شمالاً، ليسود اليوم الإثنين طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الغربية.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية 34 والصغرى 25، ومطروح 32 والصغرى 25.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة أيضا وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.