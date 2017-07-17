EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
طقس اليوم الإثنين 17 يوليو
الإثنين 17 يوليه 2017 08:58 ص
درجات الحرارة اليوم
أخر الأخبار
درجات الحرارة اليوم
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة شمالاً، ليسود اليوم الإثنين طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية 34 والصغرى 25، ومطروح 32 والصغرى 25.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة أيضا وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
حالة الطقس
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا