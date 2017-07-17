السيسى وماكرون يبحثان حل الأزمة الليبية.. عناوين اليوم الإثنين

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال أهم عناوين الصباح الصادرة اليوم الإثنين، 17 يوليو.



أخبار مصر



– الأعلى للجامعات: إعفاء الـ 900 الأوائل فى الثانوية العامة من المصروفات الدراسية والتوزيع الجغرافي

– انتظام حركة الرحلات الجوية من أوروبا إلي الغردقة

– قرار جمهوري بإنشاء منظومة الشكاوي الحكومية



الأهرام



– السيسى وماكرون يبحثان حل الأزمة الليبية



– حجازى يبحث التحديات المشتركة التى تواجهها المنطقة



– وزير الصحة: 3 مستشفيات ذات خدمة ثلاثية بكافة التخصصات فى جميع المحافظات



– شكرى يبحث مع نائبة رئيس الأرجنتين تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين



– البابا يزور اليابان وإنجلترا وألمانيا ويلغى رحلته لأمريكا



– الأعلى للجامعات: إعفاء الـ 900 الأوائل فى الثانوية العامة من المصروفات الدراسية والتوزيع الجغرافى



– 2100 جنيه سعر شراء قنطار القطن فى الوجه القبلى و2300 بالبحرى



– استجابة لطلب سلامة: تخصيص قطعة أرض لمستشفى الصحفيين بأكتوبر



– عودة التيار الكهربائى للأحياء السكنية بالسويس



الأخبار



– شكري يوقع اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية ٢٥ يوليو في بروكسل



– وظائف قيادية في المحليات والتقديم حتي ٣٠ أغسطس



– المدن الجديدة.. ملاذ آمن للعناصر الإرهابية



– حمدي بدين: مشروع بركة غليون يوفر 15 ألف فرصة عمل



– رئيس الأركان يلتقي قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية



– انتظام حركة الرحلات الجوية من أوروبا إلي الغردقة



الجمهورية



– قرار جمهوري بإنشاء منظومة الشكاوي الحكومية



– قرار وزاري: 1.4% ضريبة القيمة المضافة علي أكياس الدم



– طلاب الأدبي.. اختفوا في كنترول القاهرة



– الحد الأدني للعلوم 390 درجة.. والرياضة 374 والأدبي 326



– محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية والدبلومات



– الأهلي يتعاقد مع محارب 5 سنوات