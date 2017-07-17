EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
اعتماد 785 مليون جنيه خطة العام المالى لمدينة الشروق
الإثنين 17 يوليه 2017 12:12 ص
مدينة الشروق
أخر الأخبار
مدينة الشروق
رضوى عبد الرازق:
قال المهندس نور الدين اسماعيل رئيس جهاز مدينة الشروق إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتمدت 785 مليون جنيه خطة للعام المالى الجارى 2017-2018.
وأشار إلى أن الجهاز يستهدف تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة للمرافق والبنية الاساسية بالمدينة حيث سيتم رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بالاضافة الى تطوير الشبكات والطرق وتحسين الخدمات.
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط دار مصر بالمدينة خلال العام الجارى وتم بدء تنفيذ أول 10 عمارات وسيتم خلال أيام تنفيذ 10 عمارات أخرى، مشيراً الى أن مدة تنفيذ الأعمال بالمرحلة الثالثة 15 شهرا من تاريخ الإسناد.
وأضاف أن نسبة إنجاز أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بلغت 75 %، وحوالى 73 % بالمرحلة الثانية، مشيراً إلى إمكانية تسليم المرحلتين بالتوازى.
هيئة المجتمعات العمرانية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا