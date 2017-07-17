اعتماد 785 مليون جنيه خطة العام المالى لمدينة الشروق

رضوى عبد الرازق:



قال المهندس نور الدين اسماعيل رئيس جهاز مدينة الشروق إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتمدت 785 مليون جنيه خطة للعام المالى الجارى 2017-2018.





وأشار إلى أن الجهاز يستهدف تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة للمرافق والبنية الاساسية بالمدينة حيث سيتم رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بالاضافة الى تطوير الشبكات والطرق وتحسين الخدمات.





ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط دار مصر بالمدينة خلال العام الجارى وتم بدء تنفيذ أول 10 عمارات وسيتم خلال أيام تنفيذ 10 عمارات أخرى، مشيراً الى أن مدة تنفيذ الأعمال بالمرحلة الثالثة 15 شهرا من تاريخ الإسناد.



