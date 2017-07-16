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اقتصاد وأسواق
لميس الحديدى: لا نقبل بالتعدى على أراضى الدولة
الأحد 16 يوليه 2017 11:49 م
لميس الحديدى
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لميس الحديدى
أحمد الدسوقى:
أكدت الاعلامية لميس الحديدي، أنه لا احد فى مصر يقبل بالتعدى على أراضى الدولة حتى لا تتحول الدولة إلى فوضى فى البناء.
ووصفت "الحديدى" خلال برنامجها هنا العاصمة ما فعله اهالى جزيرة الوراق ضد الشرطة بالغريب ، مضيفة:" غريب جدا أن الأهالي واجهوا الحملة الحكومية للإزالة بالخرطوش والاعتداءات".
وقالت إن جزيرة الوراق تحولت عقب الثورة إلى منطقة عشوائية وكانت هناك عدة محاولات مستمرة لإزالة التعديات منذ 2007، مطالبة بتوفير مساكن بديلة لهؤلاء الاهالى.
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد اعلنت الأحد، وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين، في اشتباكات جرت بين مواطنين وقوات الأمن عند إزالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق وسط النيل محافظة الجيزة.
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