EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
انتجريتد سوليوشن تطرح 15 عمارة سكنية بالتجمع الخامس
الأحد 16 يوليه 2017 10:47 م
وحدة سكنية
أخر الأخبار
وحدة سكنية
رضوى عبدالرازق:
بدأت شركة انتجريتد سوليوشن العقارية تسويق 15 عمارة سكنية بالتجمع الخامس بمنطقة بيت الوطن تشتمل على وحدات شقق ودوبلكس بمساحات من 163 الى 350 مترا .
وقال شادى عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة انتجريتد سوليوشن، إن الشركة تستعد لبدء الأعمال الإنشائية للوحدات ومن المقرر بدء التسليم للعملاء خلال 2019.
وأضاف أن الشركة حققت مبيعات جيدة من المشروع فور طرحه للتسويق وخاصة من شريحة المصريين العاملين بالخارج الباحثين عن وحدات مميزة بمناطق منها التجمع الخامس.
ولفت إلى أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية الحالية فى القطاع تمهيداً لتنفيذ مشروعات سكنية جديدة بداية العام المقبل.
ونفذت الشركة العديد من المشروعات فى الآونة الأخيرة منها اليت تاورز بالمعادى وهو عبارة عن برج سكنى إدارى تجارى على مساحة 1760 مترا، بالإضافة إلى مشروع جيران فيلا 1و2 فى هيلوبوليس الجديدة.
التجمع الخامس
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا