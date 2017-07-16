انتجريتد سوليوشن تطرح 15 عمارة سكنية بالتجمع الخامس

وحدة سكنية

رضوى عبدالرازق:



بدأت شركة انتجريتد سوليوشن العقارية تسويق 15 عمارة سكنية بالتجمع الخامس بمنطقة بيت الوطن تشتمل على وحدات شقق ودوبلكس بمساحات من 163 الى 350 مترا .



وقال شادى عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة انتجريتد سوليوشن، إن الشركة تستعد لبدء الأعمال الإنشائية للوحدات ومن المقرر بدء التسليم للعملاء خلال 2019.



وأضاف أن الشركة حققت مبيعات جيدة من المشروع فور طرحه للتسويق وخاصة من شريحة المصريين العاملين بالخارج الباحثين عن وحدات مميزة بمناطق منها التجمع الخامس.



ولفت إلى أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية الحالية فى القطاع تمهيداً لتنفيذ مشروعات سكنية جديدة بداية العام المقبل.



ونفذت الشركة العديد من المشروعات فى الآونة الأخيرة منها اليت تاورز بالمعادى وهو عبارة عن برج سكنى إدارى تجارى على مساحة 1760 مترا، بالإضافة إلى مشروع جيران فيلا 1و2 فى هيلوبوليس الجديدة.