تحركات البورصة رهينة موجة جني الأرباح

البورصة المصرية

الرئيسي يستهدف 13750 بجلسة الإثنين



أسماء السيد:



رجح محللون فنيون أن تواصل عمليات جنى الأرباح الطبيعية سيطرتها على حركة مؤشرات البورصة خلال تعاملات الاثنين- ثاني جلسات الأسبوع الجاري، بما يشير لسيطرة المسار العرضى الهابط على حركة المؤشر الرئيسى.



ورأى المحللون أن عمليات جني الأرباح تأتي كنتيجة طبيعة لتحقيق المؤشر الرئيسي "egx30" قمة جديدة بنهاية تعاملاته الأسبوع الماضي، كما رجحوا تحرك المؤشر الرئيسى صوب مناطق 13750 بجلسة الاثنين.



واختتمت البورصة تعاملات الأحد على تراجع جماعي، بحيث سجل المؤشر الثلاثيني 13815 نقطة متراجعًا بنحو 0.05%، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% عند 684 نقطة، كما هبط "egx50" متساوي الأوزان بنحو 0.02% عند 2123 نقطة، ونظيره مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بـ 0.01% عند 1570 نقطة.



وبلغت قيم التداول 607 مليون جنيه، و من اجمالي الأسهم المتداوله والبالغه 174 سهم، سيطر الارتفاع على حركة 74 سهم، فيما تراجع 75 آخرين، ولم يتغير 25 سهم، كما سجل رأس المال السوقي 713 مليار جنيه .



بداية قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة "النعيم" القابضة، أن البورصة حققت قمة جديدة يوم الخميس المنقضي، مما دفع لعمليات جني اربارح طفيفه من قبل المؤسسات المحلية والعربية بجلسة اليوم .



وأوضح، أنها عملية طبيعية، مرجحًا استمرارها لجلسة أو جلستين على أقصي تقدير، فعلى صعيد جلسة غدًا توقع أن تفتتح البورصة تعاملاتها على تراجع طفيف، تبدأ بعده المؤشرات فى التماسك خلاال النصف الثاني من الجلسة، مرجحاً تحرك المؤشر الرئيسى نحو مستويات 14500 – 14900 نقطة .



وتوقع أن تتجه الانظار خلال الفترة المقبلة لأسهم شركات قطاع الأعمال العام، كسهم شركة "أموك" وقطاع الكيماويات، تزامنًا مع الطروحات الحكومية، على أن تحقق الأسهم القيادية استفادة طفيفه خلال تلك الرحلة الصاعدة باستناء التجاري الدولي .



ورجح استمرار سهم "التجاري الدولي" في حركته الصاعده خلال الفترة المقبلة بالقرب من 89 و 93 جنيه، وأغلق السهم اليوم عند 87.20 جنيه صاعدًا بنحو 0.09% .



وفي سياق متصل توقع مهاب عجينه رئيس قسم التحليل الفني بشركة "بلتون" المالية، أن تواصل البورصة تراجعها الطفيف بجلسة الإثنين، مرجحًا اتجاه المؤشر الثلاثيني نحو 13750 نقطة.



وأوضح أن تراجع المؤشرات اليوم، هو تصحيح طفيف عقب احراز الثلاثيني قمة جديدة بنهاية الاسبوع المنقضي بدعم من الأداء الجيديد لسهم "التجاري الدولي".



واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 3.9 مليون جنيه و 90 ألف جنيه على التوالي، مقابل اتجاه المصريين للبيع بصافي مبيعات بلغت 4 ملايين جنيه، واستحوذ المصريين على 77% من اجمالي التعاملات مقابل 10% للعرب و11% للأجانب.



ويُذكر أن "egx30" نجح خلال جلسة الخميس الماضي في تحقيق قمة جديدة له عند 13864 نقطة، قبل أن يُنهي تداولاته عند 13823 نقطة بفعل عمليات جني أرباح.