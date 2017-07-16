قطاع السيارات يستغيث بالبنوك لمواجهة الركود

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حسين مصطفى: إلغاء الحد الأقصى للإيداع وتثبيت الدولار الجمركي



رأفت مسروجة: طرح عروض تمويلية لإنعاش السوق



أحمد شوقي



طالب عدد من العاملين بقطاع السيارات القطاع المصرفي بالمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها السوق؛ عبر اتخاذ إجراءات تنشيطية لانتشالهم من مستنقع الركود الذي يعانون منه منذ عدة أشهر؛ على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار وتشديد إجراءات الحصول على قرض السيارة، والزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، وتعويم الجنيه.



ومن أهم الإجراءات التي اقترحها ممثلون عن قطاع السيارات: إلغاء الحد الأقصى للإيداع بالنقد الأجنبي، وإلغاء الحد الأقصى لنسبة قسط السيارة من المرتب والمقرة بـ 35%، وتسهيل وتسريع الإجراءات، وطرح عروض تمويلية بفوائد منخفضة لتشجيع العملاء على اللجوء إلى القطاع المصرفي للحصول على قرض تمويل الشراء؛ فضلًا عن تسهيل عمليات تدبير العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الشركات العالمية نظير الوريد لمصر.



طالب اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات بإلغاء الحد الأقصى للإيداع بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي؛ بعد أن تم إلغاء الحد القصى للتحويلات بالعملة الأجنبية؛ بغرض تمكين الشركات من تمويل وارداتها من السيارات الكاملة، وقطع الغيار، والمكونات لشركات التجميع.



وخلال فبراير 2015؛ وضع البنك المركزي حدًا أقصى للإيداع اليومي بالقطاع المصرفي بواقع 10 آلاف دولار شهريا و50 ألف شهريًا؛ ثم رفعه إلى 250 ألف دولار؛ شهريًا؛ خلال يناير 2016؛ ثم إلى مليون دولار شهريا بالنسبة للشركات العاملة في مجال استيراد السلع الأساسية؛ كما قام خلال نوفمبر 2016؛ بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه؛ بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية لجميع الأفراد والشركات؛ باسثتناء تلك العاملة في استيراد السلع غير الأساسية؛ وبينها السيارات.



وقد ألغى البنك المركزي خلال يونيو 2016؛ الحد الأقصى للتحويلات بالنقد الأجنبي؛ الذي تم وضعه خلال فبراير 2011؛ والذي كان مقدرا بـ 100 ألف دولار؛ سنويًا.



وأضاف مصطفى أن القيود على الإيداع بالدولار؛ تضر كافة الشركات باستثناء تلك التي تمكنت قبل ذلك من إيداع مبالغ كبيرة بالعملة الأجنبية في حساباتها المصرفية؛ مما يخل بمعايير المنافسة.



واكد أهمية الحفاظ على استقرار الدولار الجمركي دون تقلبات والحفاظ على قيمته أقل من القيمة الفعلية للدولار بالسوق؛ على نحو ما هو الوضع عليه حاليا؛ حيث يقدر الدولار الجمركي بـ 16.5 جنيه في حين يدور الدولار السوقي حول 18 جنيها؛ موضحا أنه في ظل الثبات الذي يشهده الدولار الجمركي؛ تستيطيع الشركات التخطيط للتسعير للسيارات الكاملة المستوردة او للمجمعة محليا.



وطالب أيضًا بتسهيل إجراءات الحصول على قرض السيارة؛ وإلغاء الحد الأقصى لنسبة القسط من الدخل؛ موضحا أنه منذ إصدار هذه الضوابط خلال يناير يناير 2016 تقلصت المبيعات بنسبة كبيرة؛ لأن نظام التقسيط يستحوذ على ما يتراوح بين 60-70% من سوق السيارات؛ خاصة بالنسبة للموزعين والتجار.



وأشار عبد الهادي حسن رئيس شركة الأمراء للسيارات إلى تأثر القطاع سبًا بارتفاع أسعار الفائدة؛ وتشديد إجراءات وشروط الحصول على قرض السيارة فضلًا عن ارتفاع سعر الدولار الجمركي؛ مما يعرقل التجار عن الاستيراد ويحد من المنافسة في السوق مع شركات التجميع المحلي.



وأوضح أن تشديد إجراءات الحصول على قرض السيارة أسهم في الحد من مستوى المبيعات بأكثر من 80%؛ لأن الشراء بالتقسيط يستحوذ على الغالبية العظمى من مبيعات السيارات في مصر؛ لافتًا إلى تراجع عدد المتقدمين إلى البنوك للحصول على قرض سيارة؛ بالإضافة إلى أن البنك نفسه يرفض نسبة كبيرة من الطلبات المقدمة إليه للحصول على القرض.



وفسر ذلك بأنه مع ارتفاع أسعار السيارات لم تعد دخول العملاء تسمح بالتواؤم مع اشتراطات القطاع المصرفي للحصول على قرض السيارة خاصة: عدم تجاوز نسبة القسط من الدخل 35%؛ وأن يكون الدخل مثبتًا رسميًا.



وأضاف حسن أن مناخ الاستثمار في قطاع السيارات يتعرض لتداعيات سلبية جراء ارتفاع أسعار الفائدة؛ حيث تزداد تكاليف استكمال المشروعات القائمة أو إقامة أخرى جديدة.



واشار اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات لأهمية طرح القطاع المصرفي عروض تمويلية جديدة لشراء السيارات بالتعاون مع الشركات وتخفيف شروط وإجراءات الحصول على قرض السيارة ؛ لتشجيع العملاء على الشراء.



ولفت إلى أن السبب وراء تشديد البنوك للإجراءات الخاصة بالحصول على قرض السيارة هو تقليل نسبة المخاطرة؛ متوقعًا أن يؤدي تحسن مؤشرات الاقتصاد العام إلى زيادة متوسط الدخول وارتفاع معدل الثقة لدى مسئولي البنوك لمنح القروض دون مخاطر مرتفعة.



وأكد أهمية أن يواكب ذلك تبني رؤية استراتيجية في سياسات التسعير تعتمد على تحقيق هوامش ربحية عادلة دون مبالغة، وتثبيت الأسعار لآجال زمنية متوسطة دون تحركات مستمرة مع تذبذب الدولار.