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سيـــاســة
قسم شبرا الخيمة ينكر وجود معتقلي الوراق واشتباكات متقطعة بإمبابة
الأحد 16 يوليه 2017 10:03 م
قسم ثان شبرا الخيمة
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قسم ثان شبرا الخيمة
إيمان عوف
قال أحد الأهالي في تصريحات للمال إن عددا من المحامين توجهوا إلى قسم شبرا الخيمة أول لمتابعة حال 13 معتقلا تم القبض عليهم صباح اليوم أثناء مداهمة قوات الأمن لجزيرة الوراق، إلا أن القسم أنكر وجودهم، وهو ذات الأمر الذي تكرر من قسم شرطة إمبابة.
وأضاف المصدر- الذي رفض ذكر اسمه- أن مستشفى النيل ومعهد ناصر تحولا لثكنة عسكرية لمنع دخول أهالي المصابين للاطمئنان عليهم.
وأوضح أن مستشفى التحرير بإمبابة تشهد اشتباكات متقطعة بين الأهالي وقوات الأمن، التي تصر على عدم خروج جثمان ضحية اليوم سيد الطفشان إلا بعد انصراف الأهالي، مؤكدا أن قوات الأمن يزداد عددها خلال الدقائق الراهنة تمهيدا لخروج جثمان الطفشان.
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