تشغيل مشروع إنارة قرية مطروحية كاملة بالطاقة الشمسية

افتتاح محطة مطروح 99

معتز محمود وهاجر عمران



أطلق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح رفقه سانجاي باتاتشاريا سفيردولة الهند بالقاهرة، اليوم الأحد، شارة بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية لإنارة قرية اجعوين الواقع شرق مدينة مرسى مطروح بنحو 60 كيلو متر.



وتأتى مشاركة سفير دولة الهند فى افتتاح المشروع الذى نفذ كمنحة هندية بناء على اتفاق بين الحكومتين المصرية والهندية .



واكد السفير الهندي إنه سيتم تنظيم مسابقة فنية و ثقافية بين طلاب بعنوان لمحات من الهند بالتعاون بين وزارة التربية ووالتعليم وسفارة اهند وستقام فى مطروح .



وأضاف انه تم تنظيم هذه المسابقة العام الماضي بمشاركة 10 الاف طالب مشارك من المراحل الابتدائية و الاعدادية و الثانوية يمثلون 7 محافظات .



وقدم محافظ مطروح الشكر لسفير دولة الهند على الجهود المبذولة لانارة التجمع بالطاقة الشمسية وتدريب العمالة على كيفية صيانة وتركيب انظمة الطاقة الشمسية للعمل على توفير عمالة مدربة فى هذا المجال بالمحافظة.



وأضاف أن الاتفاق مع دولة الهند على مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قرية أجعوين يشمل 40 منزلا و مدرسة و مسجد و مركزشباب ووحدة صحية من خلال تركيب وتوصيل 40 وحدة اضاءة بالطاقة الشمسية تنتج الوحدة 150 وات مضيفا انه تم اختيارة نظرا لبعدة عن التجمعات السكانية وعن اقرب مصادر لتوصيل الكهرباء .



من جانبه، اشاد السفير باتاتشاريا بحفاوة الاستقبال وحسن التعاون بين دولة الهند ومحافظة مطروح والتى ساهمت فى التيسير لسرعة الانتهاء من اقامة المشروع فى التوقيتات المحددة مقدما الشكر لمحافظ مطروح والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأضاف أن هناك تعاون دائم بين دولة الهند ومصر فى كافة المجالات واضاف إن المشروع يعمل على الاستفادة من الطاقة الشمسية من أجل خدمة أبناء القرية.



ويُعد المشروع خير شاهد على قدرات أبناء الهند الفنية بصورة عامة، ولاسيما في مجال الطاقة المتجددة، ومن ثم يمكن تكرار المشروع فيما بعد في أماكن أخرى في مصر.



وأضاف ان مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يستخدم نظام غير متصل بشبكة الكهرباء وبأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال ولاسيما لإنارة المناطق النائية مثل قرية أجعوين التي تقع في الصحراء الغربية في محافظة مطروح بالقرب من الحدود الليبية.



وكانت حكومة الهند قد قامت بتوفير كافة اللوحات الشمسية و الأنظمة الفرعية و الماكينات و المعدات و الأجهزة و الدعم الفني و التدريب للفنيين من مصر في هذا المشروع، بينما قامت الحكومة المصرية بتوفير الموقع الخاص بتنفيذ المشروع.



وكانت شركة راجستان الهندية المحدودة للإليكترونيات والمعدات بمدينة جايبور قد قامت بتصميم و توريد و تركيب نظام الألواح الشمسية الكهروضوئية لهذا المشروع، الذي بدأ في العمل في مارس 2016.





