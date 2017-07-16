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سيـــاســة
الحكومة : لا تهاون .. سنتعامل بكل حسم وقوة مع التعدي على الأراضي
الأحد 16 يوليه 2017 08:47 م
شريف اسماعيل 333
أخر الأخبار
شريف اسماعيل 333
المال - خاص
جدد مجلس الوزراء في بيان اليوم، التأكيد على استمرار الحكومة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك حتى تتمكن الجهود المبذولة حاليا من استرداد مجمل الأراضي المتعدى عليها في مختلف المحافظات.
وشدد المجلس على أن الدولة تنظر باهتمام بالغ لهذا الملف، وتتعامل معه من منظور وطني خالص، لا يقبل التهاون مع تلك الممارسات غير المسؤولة، والتي تمثل تجاوزا سافرا في حق الدولة، وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين والأجيال القادمة.
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