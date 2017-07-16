الزراعة: 2300 جنيه الحد الأقصى لسعر ضمان القطن

القطن

السنتريسى: الأسعار المعلنة منخفضة .. والقابضة للغزل تستهدف المتاجرة في القطن المصري لأنها تعتمد في صناعتها على قطن سوداني منخفض الجودة



دعاء حسنى والصاوى أحمد



أكد حامد عبد الدايم المستشار الاعلامي لوزير الزراعة، صحة الأرقام المنشورة، اليوم الأحد، عن سعر ضمان شراء القطن من المزارعين بواقع 2300 جنيه لأصناف الوجة البحري و2100جنيه للوجه القبلي .



وأوضح عبد الدايم لـ"المال" أن سعر شراء القطن يخضع للعرض والطلب وأن الإعلان عن سعر ضمان شراء القطن يمثل حماية للمزارعين من حالة التراجع العنيف في الأسعار العالمية.



وسعر الضمان لشراء القطن هو التزام من الحكومة بشراء القطن بسعر محدد في حالة انخفاض سعره في السوق، لتشجيع المزارعين على زراعته مع تقديم ضمانه بحمايتهم حال تدهور أسعاره، وهو أيضا حق يكفله الدستور للمزارعين للمحاصيل الاستراتيجية ومنها القطن.



ومن المعتاد أن تكون أسعار السوق أعلى من سعر الضمان.



وأكد عبد الدايم أن سعر شراء القطن لن يقل عن 3 آلاف جنيه للقنطار في الموسم الجاري وفقا لآليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن نقص المعروض من القطن المصري يرفع سعره في الأسواق.



و أوضح عبد الدايم أن وزارة الزراعة قامت بدراسة تكلفة فدان القطن وتوصلت إلى تحديد السعر آنف الذكر لضمان شراء القطن مع تحقيق هامش ربح مناسب .



وبلغت مساحة القطن خلال العام الحالي حوالي 225ألف فدان تنتج نحو 1.3مليون قنطار قطن.



يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال، أعلنت في بيان رسمى اليوم، مخاطبتها لوزارة الزراعة، لعرض رغبة الشركة القابضة للغزل والنسيج الحكومية وشركات الأقطان التابعة لها، بشراء أقطان الموسم الجديد بأسعار 2100 جنيها للقنطار لصنفى قبلى جيزة 90، وجيزة 95، و 2300 جنيها لصنفى بحري "جيزة 86، وجيزة 94"، فى ضوء قرب موعد جنى محصول القطن للموسم الجديد 2017/2018 سبتمبر المقبل.



وفى ردود أفعال من المزارعين والتجار حول الأسعار المعلنة، وصف ممثلوا مزارعى القطن وشركات تجارة الأقطان، سعر الضمان بـ"الكارثي"، لإنه سيخفض السعر السوقى لشراء التجار من المزراعين، بينما يترقب المزارعين وصول سعر شراء القنطار عند مستويات تتراوح بين 2700 و3000 جنيها لأصناف وجه بحرى، وبين 2000 و2500 لأصناف وجه قبلى.



وقال نبيل السنتريسى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان:"حذرت وزارة الزراعة من إعلان سعر ضمان متدنى للمزارعين خلال الموسم الحالى".



وأضاف أن سعر بيع الأقطان فى نهاية الموسم التسويقى الجارى تراوح بين 2000 إلى 2700 جنيها.



وانتقد السنتريسى بيان وزارة قطاع الأعمال، وقال إنها ترغب في شراء القطن بأسعار منخفضة، ليس لكي تستخدمها في مصانعها، بل للمتاجرة فيها، موضحا أن القابضة للغزل تتجه حاليا لشراء أقطان سودانية متدنية الجودة بسعر منخفض يصل إلى 1000 جنيه للقنطار للتصنيع، في حين يستورد القطاع الخاص أقطان يونانية بسعر 1800 جنيه.



وشدد السنتريسى على ضرورة إلتزام الحكومة بآليات السوق الحرة، وعدم قصر عمليات شراء الأٌقطان على جهة واحدة فقط كالشركة القابضة للغزل، خاصة وأن قانون تحرير تجارة القطن يضمن الحرية لعمليات تسويق الأقطان باستثناء أقطان الإكثار "أقطان تستخدم بذورها للزراعة فى الموسم التالى"، التى كفل القانون لوزارة الزراعة تسويقها منفردة ولها أحقية فى إسناد تسويقها للشركة القابضة بإعتبارها ذراعها الاستثمارى.



وأوضح أن سعر الضمان كان ينبغى اعلانه فى بداية موسم الزراعة لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحصول، أما الآن فقد انتهى المزراعين من زراعة المحصول بكافة المحافظات.



يشار إلى ان زراعة محصول القطن تتم من منتصف مارس وحتى يونيو من كل عام، ويحين الحصاد ما بين شهرى سبتمبر وأكتوبر ، ويبدأ الموسم التسويقى من سبتمبر ويمتد لأغسطس من العام التالى له.



من جهته، وصف حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أسعار الضمان المعلنة من الحكومة لشراء القطن من المزارعين بـ"الكارثية"، لأن سعر الشراء سينخفض في السوق، ولن تتمكن شركات القطاع العام من شراء كامل المحصول ما سيؤدي إلى تكدسه.



وأكد عبد الرحمن، أن سعر الضمان المعلن للقطن بمثابة "سعر استرشادى غير واقعي" خاصة وأن قطن العام الماضي يباع حاليا بـ2500 جنيه للقنطار وجه قبلي و2700 جنيه لوجه بحري .



وقال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن السعر العادل حسب تكلفة الزراعة هو 3000 جنيه للقنطار الواحد بسبب وصول تكلفة الفدان لـ12 ألف جنيه من زراعة ورش وتسميد وجني وخلافه.



وتوقع الدكتور عبد الله عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم التجارية للأقطان، أن يتم شراء الأقطان من المزارعين خلال الموسم التسويقى الجديد 2017/2018، بسعرسوقى أعلى من سعر ضمان سيدور بين 2800 و3000 جنيها لأصناف وجه بحرى كـ"جيزة 86 ، وجيزة 94" ، وبين 2100 و2300 جنيها لقنطار أصناف وجه قبلى من "جيزة 90 و95 ".



وأضاف عبد العظيم أن لجنة تنظيم القطن بالداخل تقوم بإجراء مسوحات علي مديريات القطن وتقوم برفع تقديراتها للسعر إلى وزير الزراعة لرفع الأمر لمجلس الوزراء للموافقة علي الأسعار .



وأوضح أن أسعار ضمان شراء القطن العام الماضي كانت 1100 جنيها للوجه القبلي و1250 جنيها للوجه البحري وقت أن كان سعر الدولار يقترب من 9 جنيهات وبعدها قفز سعر البيع لـ2200 جنيها للقنطار في الصعيد و3200 جنيها للبحري بعد تجاوز سعر الدولار 18 جنيها.



يشار إلى المساحات المنزرعة قطن خلال عام 2017، بلغت قرابة 220 ألف فدان" ما يعادل 1.3 مليون قنطار" خلال العام الجارى بزيادة قرابة 70% عن الموسم الماضى الذى بلغت المساحة خلاله 130 ألف فدان"600 الف قنطار" العام الماضى، وفقا لوزارة الزراعة.

