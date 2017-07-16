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بورصة وشركات
عمومية بلتون تعتمد القوائم المالية وعقود المعاوضة
الأحد 16 يوليه 2017 06:41 م
مصر بلتون
أخر الأخبار
مصر بلتون
شراء دورين بأبراج نايل سيتي بقيمة 162.2 مليون جنيه
مصطفى طلعت
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة، اليوم الأحد، القوائم المالية المنتهية في 31\12\2016، وكذلك إبرام عقود معاوضة مع شركة سفنكس العقارية لشراء دورين بمبنى النايل سيتي.
ووافقت الجمعية، التي بلغ نسبة الحضور فيها 91.5% من المساهمين، على إبرام عقد معاوضة مع شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار لإدارة السيولة النقدية لشركة بلتون المالية القابضة.
وعلى جانب آخر، اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة، تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة، وتغيير المقر الرئيسي للشركة إلى أبراج نايل سيتي.
وقال سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة بلتون، على هامش الجمعية، إن مساحة الدورين تقدر بحوالي 2655 متر، وإن القيمة الإجمالية للشراء بلغت 126.2 مليون جنيه، مؤكداً أن هذه القيمة منخفضة بحوالي 10 ملايين جنيه عن السعر الذي حددته شركات التقييم، على اعتبار أن الأبراج مملوكة للمساهم الرئيسي ببلتون.
يشار إلى أن عائلة ساويرس تمتلك أبراج نايل سيتي وتضم العديد من الشركات العالمية، وإستحوذت أوراسكوم للاتصالات والإعلام المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس على بلتون في 2015.
وقفزت الأرباح السنوية لشركة بلتون في 2016 بنسبة 735.8% لتسجل 44.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.3 مليون جنيه خلال 2015.
بلتون المالية القابضة
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