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اتصالات وتكنولوجيا
الأكاديمية العربية تشتري مقرا لها بالقرية الذكية
الأحد 16 يوليه 2017 06:30 م
الأكاديمية العربية
أخر الأخبار
الأكاديمية العربية
معتز محمود
تعاقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – احدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ، مع إدارة القرية الذكية على مقر جديد داخل القرية.
ووقع المهندس أحمد توني رئيس مجلس إدارة القرية الذكي والدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل رئيس الاكاديمية، اليوم، عقد شراء مبنى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الجديد بالقرية الذكية.
وشهد مراسم توقيع العقود احمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وهشام عرفات، وزير النقل ، وياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الاتصالات
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