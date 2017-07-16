أول رد من شركة إبسوس على قرار القوى العاملة بغلقها

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عمرو قيس: لم يتم إبلاغنا بالقرار.. وملتزمون - كشركة عالمية - بأفضل معايير السلامة المهنية



محمد فتحى



قال الدكتور عمرو قيس، العضو المنتدب لشركة إبسوس للأبحاث التسويقية، إن الشركة تمارس عملها في مصر كالمعتاد، وحتى هذه اللحظة لم يتم إبلاغها بأي قرار عن غلقها.



جاء ذلك تعقيبا على قرار وزارة القوى العاملة بغلق شركة "إبسوس" بداعى عدم التزامها بقواعد العمل فى مصر ومعايير الصحة والسلامة المهنية، وإرسال صورة من القرار الإدارى الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضى لمحافظ القاهرة عاطف عبد الحميد لتنفيذه.



وأكد قيس فى تصريحات خاصة لـ"المال" أن "إبسوس" كشركة عالمية تلتزم بأفضل معايير السلامة، موجها دعوته لكافة الجهات المسئولة الراغبة فى التأكد من ذلك، بزيارة مقر الشركة فى أى وقت .



وقالت مصادر من الوزراة، إن مسئولى التفتيش فى مديرية القاهرة تحركوا للتفتيش على مقر الشركة وتبين مخالفتها للقانون خاصة فيما يتعلق بقواعد السلامة والصحة المهنية مما يعرض العاملين فيها للخطر، وعلى الفور أصدرت قرارا بغلق الشركة.



ونص القرار الصادر عن "القوى العاملة" على أن شركة "إبسوس" لم تلتزم بإجراء تقييم المخاطر وإعداد خطة لحماية المنشأة والعاملين بها عند حدوث كارثة، وعدم تأمينها ضد مخاطر الحريق، وعدم وجود تقرير من إدارة الحماية المدنية باستيفاء المنشأة لاشتراطات الحماية المدنية، وفقا لتقرير صدر عن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية التابعة لها.



يذكر أن شركة "إبسوس" تُعد ثالث أكبر شركة أبحاث حول العالم، وهي شركة عالمية متخصصة في أبحاث السوق، ومقرها العالمي في باريس، وتصدر تقارير دورية عن نسب مشاهدة الفضائيات في عدد من دول العالم، من بينهم مصر، وتغطى نحو 15 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



ولا تقتصر أبحاث الشركة على الميديا فقط، وإنما فى كل مجالات البحوث التسويقية، سواء المرتبطة بالإعلان، أو البحوث الاجتماعية، وكذلك التسويقية المرتبطة بالمنتجات من ناحية أسلوب تسعيرها، أو تغليفها، أو توزيعها، والدعاية الخاصة بها، بالإضافة إلى سوق التجزئة، وقياس رضا المستهلك.



