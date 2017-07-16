البورصة تختتم جلسة الأحد على تراجع جماعي

البورصة المصرية

أسماء السيد



اختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد على تراجع جماعي، فسجل المؤشر الثلاثيني 13815 نقطة متراجعًا بنحو 0.05%، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% عند 684 نقطة، كما هبط egx50 متساوي الأوزان بنحو 0.02% عند 2123 نقطة، ونظيره مؤشر egx100 الأوسع نطاقًا بـ 0.01% عند 1570 نقطة .



وبلغت قيم التداول 607 مليون جنيه، و من إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 174 سهم، سيطر الارتفاع على حركة 74 سهم، فيما تراجع 75 آخرين، ولم يتغير 25 سهم، كما سجل رأس المال السوقي 713 مليار جنيه .



واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 3.9 مليون جنيه و 90 ألف جنيه على التوالي، مقابل اتجاه المصريين للبيع بصافي مبيعات بلغت 4 مليون جنيه، واستحوذ المصريين على 77% من اجمالي التعاملات مقابل 10% للعرب و 11% للأجانب .



يُذكر أن "egx30" نجح خلال جلسة الخميس الماضي في تحقيق قمة جديدة له عند 13864 نقطة، قبل أن يُنهي تداولاته عند 13823 نقطة بفعل عمليات جني ارباح .



