العنانى يصدر 3 قرارات لتنظيم العمل داخل الآثار

خالد العنانى

دعاء محمود



أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الأحد، قرارًا، بتكليف المهندسة مروة محمد طلعت، بالإشراف على إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالزمالك، والتي كانت تشغل منصب نائب مدير عام الإدارة للشئون الفنية، وذلك نظرًا لكفائتها العلمية والعملية وخبراتها الكبيرة في هذا المجال.



وقرر العناني تولى مركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك مهمة الإشراف على الإدارة العامة للتوثيق الأثري بقطاع الآثار المصرية وجميع إدارات التوثيق بالقطاع، وكذلك تولي مركز تسجيل الآثار الإسلامية بالقلعة مهمة الإشراف على الإدارة العامة للتوثيق الأثري بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وجميع إدارات التوثيق بالقطاع.



وأوضح العناني -في بيان صحفي- أن هذا القرار جاء لتنظيم العمل داخل الوزارة، ويوجد بها عدد كبير من الإدارات تقوم بنفس المهام الوظيفية.