EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
العنانى يصدر 3 قرارات لتنظيم العمل داخل الآثار
الأحد 16 يوليه 2017 05:35 م
خالد العنانى
أخر الأخبار
خالد العنانى
دعاء محمود
أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الأحد، قرارًا، بتكليف المهندسة مروة محمد طلعت، بالإشراف على إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالزمالك، والتي كانت تشغل منصب نائب مدير عام الإدارة للشئون الفنية، وذلك نظرًا لكفائتها العلمية والعملية وخبراتها الكبيرة في هذا المجال.
وقرر العناني تولى مركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك مهمة الإشراف على الإدارة العامة للتوثيق الأثري بقطاع الآثار المصرية وجميع إدارات التوثيق بالقطاع، وكذلك تولي مركز تسجيل الآثار الإسلامية بالقلعة مهمة الإشراف على الإدارة العامة للتوثيق الأثري بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وجميع إدارات التوثيق بالقطاع.
وأوضح العناني -في بيان صحفي- أن هذا القرار جاء لتنظيم العمل داخل الوزارة، ويوجد بها عدد كبير من الإدارات تقوم بنفس المهام الوظيفية.
وزراة الآثار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا