رئيس عمليات كريم: سنعلن الأسعار الجديدة قريبا

شعار كريم الجديد

محمود جمال :



قال رامى كاطو ، رئيس عمليات شركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، إن شركته ستعلن عن الأسعار الجديدة للرحلات على التطبيق قريبا، موضحا أن العميل سيتمكن بسهولة من التعرف عليها من خلال الدخول على الإعدادات ثم فتح الـ rate (الأسعار) وستختلف من مدينة لأخرى .



وأوضح كاطو لـ " المال " أن تعديل الأسعار عقب رفع أسعار المحروقات ويستهدف عدم تحميل الكباتن (السائقين) بأعباء إضافية جديدة مع ضمان الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للعميل .



وكانت "كريم" قد قررت إلغاء خاصية وقت الذروة “Peak factor”خلال الفترة من 13 وحتى 20 يوليو الجارى ، على مستوى محافظات الجمهورية ، على أن تتحمل الشركة فارق السعر لصالح الكابتن .



يذكر أن " كريم " تقدم خدماتها حاليا فى 10 مدن مصرية هي القاهرة والإسكندرية والمنصورة وطنطا ودمنهور والغردقة والزقازيق وبنها والمحلة وكفر الدوارعبر أكثر من 50 ألف سائق .

