21.6 مليون دولار أرباح جولدن بيراميدز بلازا

نمو

أسماء السيد



أعلنت شركة "جولدن بيراميدز بلازا"، عن نتائج أعمالها المستقلة والخاصة بالربع الأول من العام الجاري.



وأظهرت نتائج الأعمال، تحول الشركة من الخسارة للربحية، بصافي ربح نهائي بلغ 21.6 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 13.5 مليون دولار، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.