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بورصة وشركات
الرقابة المالية: إيداع عرض شراء إجباري لـ 34% من أسهم بيتومود
الأحد 16 يوليه 2017 05:14 م
رئيس هيئة الرقابة المالية 11
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رئيس هيئة الرقابة المالية 11
أسماء السيد
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء إجبارى لنسبة 34% من أسهم شركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن "بيتومود".
وأضافت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن المتقدمين بالعرض، هما: محمد وليد محمود فريد جمال الدين، وعلى بن حسن بن على دايخ، لشراء 40.462.000 سهم من أسهم رأسمال بيتمود.
وأوضحت، أن سعر الشراء بلغ 80 قرشًا للسهم الواحد، مشيرًا إلى أنه جارى دراسة العرض من قبل الهيئة.
الرقابة المالية
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