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اقتصاد وأسواق
اجتماع طارئ لبحث أسعار المحاصيل الإستراتيجية
الأحد 16 يوليه 2017 05:05 م
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
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وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوي أحمد
يعقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً، لبحث تسعير المحاصيل الإستراتيجية والقومية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها القطن، وفقاً لتصريحات الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة.
ونفي الدكتور عبد الدايم، في تصريح لـ"المال"، صحة ما تداولته إحدي التقارير الصحفية عن تسعير محصول القطن للوجه البحري بـ2300 جنيه، والقبلي بـ2100 جنيه للقنطار، وفقاً لتصريحات وزير الزراعة اليوم للموسم الحالي.
يذكر أن السعر المعلن للشراء من قبل الحكومة تلتزم به الأخيرة لشراء الأقطان من المزراعين والمنتجين، فى حالة انخفاض الأسعار العالمية، عن طريق الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وفى حالة ارتفاع الأسعار فى السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق.
وزارة الزراعة
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