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بورصة وشركات
لهذا السبب .. النعيم ترد أموال المكتبيين بصندوقها العقاري
الأحد 16 يوليه 2017 04:56 م
شركة النعيم القابضة للاستثمار
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شركة النعيم القابضة للاستثمار
أسماء السيد
أعلنت شركة "النعيم القابضة" وقف طلب تمديد فترة الاكتتاب في صندوقها العقاري خلال الفترة الراهنة، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، بالإضافة لإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية لرد أموال المكتبيين.
وأضافت النعيم في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها ستعكف خلال الفترة الراهنة على العمل مع المؤسسات والتى شاركت فى الطرح الخاص، والراغبة في الاستحواذ على الأصول العقارية المُبرم بخصوصها مذكرات تفاهم على ايجاد أفضل السبل والهياكل الاستثمارية لاتمام الاستحواذ على تلك الأصول، مع الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للاستثمار وإدارة الاستثمار من قبل الهيئة الرقابة المالية والالتزام بمتطلبات الافصاح اللازمة وعلى الأخص أحكام المادة 175 من قانون رقم 95 لسنة قانون سوق المال ولائحته التنفيذية – بشأن اخطار الهيئة واخطار المكتتبين وجهة تلقى الاكتتاب لرد أموال المكتتبين .
وأوضحت النعيم فى بيانها ان نسبة تغطية الطرح الخاص وصلت إلى 1.3 مرة.
ويعتبر صندوق النعيم أول صندوق استثمار عقارى فى السوق المصرية، والذى حصل على موافقة الرقابة المالية على اعلان نشرة الاكتتاب لبدء تلقى طلبات المشاركة بشراء الوثائق، وتم الاتفاق مع بنك مصر لتلقى طلبات الشراء، وتساهم "النعيم" بـ 20 مليون جنيه، تمثل 2% من جحم استثمارات الشريحة الأولى لصندوق نعيم للاستثمار العقارى، والتى تبلغ مليار جنيه، ومن المخطط زيادتها لمليارى جنيه فى المرحلة الثانية.
وفى مرحلة تالية، أعلن يوسف الفار الرئيس التنفيذى للنعيم القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيع اتفاقًا مع كلٍ من شركتى "أليانز مصر" للتأمين، وصندوق العاملين بشركة "سيدى كرير للبتروكيماويات" للاكتتاب فى صندوقها العقارى بإجمالى 97 مليون جنيه، للمشاركة فى الطرح الخاص للصندوق والذى يستهدف جمع 500مليون جنيه.
ووفقاً للنعيم فإن الصندوق يستهدف الاستثمار في أصول عقارية مدرة للإيجار، ويستهدف عائد دوري على الاستثمار، وليس مضمون بنسبة 26% وسيعمل الصندوق على القيد بالبورصة المصرية خلال شهرين من غلق باب الاكتتاب العام ،وتبلغ قيمة الاكتتاب تبلغ 50 ألف جنيه للفرد كحد أدنى، وفائدته المستهدفة 10% سنويًا، إضافة إلى 16% مستهدفة على أصل المبلغ بمعدل سنوي في نهاية مدة الصندوق.
النعيم القابضة للاستثمارات المالية
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