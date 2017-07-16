EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مؤشر بورصة الدوحة يهبط 1.3 %
الأحد 16 يوليه 2017 04:39 م
بورصة الدوحة
أخر الأخبار
بورصة الدوحة
خالد بدر الدين
هوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.3%، خلال تعاملات اليوم الأحد –أول يوم عمل هذا الأسبوع- لينخفض إلى 9344 نقطة، بقيادة بنك قطر الوطنى -أكبر بنك فى قطر- والذى خسر سعر سهمه 1.4 %.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر بورصة الدوحة تعرض لخسائر واضحة منذ 5 يونيو وحتى الآن، بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على قطر، متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران، ولكن حكومة الدوحة تنفي هذه الاتهامات.
كان مؤشر بورصة الدوحة كسب خلال الأسبوع الماضى 6.13%، ليزداد إلى 9469 نقطة، بفضل شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة فودافون قطر وبنك قطر الوطني، والتى زادت أسعار أسهمها 5.6 % و4.9 % و4.2 % على الترتيب.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا