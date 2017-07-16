بورصة الدوحة

خالد بدر الدين



هوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.3%، خلال تعاملات اليوم الأحد –أول يوم عمل هذا الأسبوع- لينخفض إلى 9344 نقطة، بقيادة بنك قطر الوطنى -أكبر بنك فى قطر- والذى خسر سعر سهمه 1.4 %.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر بورصة الدوحة تعرض لخسائر واضحة منذ 5 يونيو وحتى الآن، بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على قطر، متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران، ولكن حكومة الدوحة تنفي هذه الاتهامات.



كان مؤشر بورصة الدوحة كسب خلال الأسبوع الماضى 6.13%، ليزداد إلى 9469 نقطة، بفضل شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة فودافون قطر وبنك قطر الوطني، والتى زادت أسعار أسهمها 5.6 % و4.9 % و4.2 % على الترتيب.