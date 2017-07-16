بيع دولار المركزي يعاود الصعود إلى 18 جنيهًا

دولارات

هبة محمد



كشف البنك المركزي -على موقعه الإلكتروني- اليوم الأحد، أن بيع الدولار عاود الصعود إلى 18 جنيهًا، مجدداً، بعدما تراجع إلى أسفل من هذا المستوى منذ أكثر من أسبوع، ليسجل سعر البيع 18.0014 جنيه، مقابل 17.9853 جنيه، يوم الخميس الماضي، بينما ارتفع سعر الشراء بصورة طفيفة إلى 17.8781 جنيه، بدلاً من 17.8604 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.



ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته، مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.



وتراجع شراء دولار المركزي -الإثنين قبل الماضي- أسفل مستوى 18 جنيهًا لتعد المرة الأولى منذ 3 أشهر، فيما انخفض سعر البيع يوم الثلاثاء 4 يوليو الجاري، ويعد هذا الانخفاض هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير.



وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيهًا في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال الشهور التالية مستقراً عند مستوى 18 جنيهًا.



وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، بواقع 19.5605 جنيه للبيع و19.1530 جنيه للشراء.