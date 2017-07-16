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رياضة
تشديدات أمنية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك بالإسكندرية
الأحد 16 يوليه 2017 03:41 م
الاهلى والزمالك
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الاهلى والزمالك
مها يونس:
وجه اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية بالبدء فى العمل بالخطة الأمنية الموضوعة؛ لتأمين مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى ونادى الزمالك بإستاد برج العرب، والمُقرر لها غدا الإثنين، لخروجها بالشكل الأمثل، من خلال تكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد.
يأتي ذلك عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، إضافة إلى قيام شرطة المرافق بنشر قواتها ومنع أية إشغالات.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بفحص كافة المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة، إضافة إلى دور إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع المداخل والاستعانة ببوابات كشف المعادن وعمل التعقيم الجيد من داخل الاستاد ومحيطه الخارجى.
كما تم وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وأطواف ودوريات متحركة بكافة الطرق المؤدية للاستاد وفندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات.
إضافة إلى مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن مع التشديد على ألا يسمح بدخول أى شخص لحضور المباراة غير المصرح لهم وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكرة من ممثلى الفريقين، والإعلاميين والصحفيين.
رياضة
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