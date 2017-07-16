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الإسكندرية
إنهاء أعمال إنارة قرية أجعوين شرق مطروح بالطاقة الشمسية
الأحد 16 يوليه 2017 02:54 م
الطاقة الشمسية
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الطاقة الشمسية
المشروع نفذ بمنحة هندية وحجم الطاقة المولدة منه تصل إلى 8.8 كيلووات
التجمع يقع شرق مدينة مرسى مطروح بنحو 60 كيلو
معتز محمود
انتهت شركة راجستان الهندية المحدودة للإلكترونيات والمعدات من أعمال تصميم وتوريد وتركيب نظام الألواح الشمسية الكهروضوئية لمشروع إنارة تجمع قرية أجعوين الواقع شرق مدينة مرسى مطروح بنحو 60 كيلو مترا بالطاقة الشمسية.
وتم تنفيذ هذا المشروع كمنحة من الحكومة الهندية ،بناء على اتفاق بين الحكومتين المصرية والهندية وتم البدء فى تنفيذه، مارس 2016.
ومن المقرر أن يتم بعد قليل افتتاح محطة التوليد بعد وصول سانجاي باتاتشاريا سفير دولة الهند بالقاهرة للقرية بعد أن وصل لمحافظة مطروح اليوم واستقبله اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح فى مكتبه.
وجاء هذا الاتفاق مع دولة الهند على مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قرية أجعوين ليوفر الطاقة لـ 40 منزلا ومدرسة ومسجد ومركز خاص بأبناء القرية من خلال تركيب وتوصيل 40 وحدة اضاءة بالطاقة الشمسية تنتج الوحدة 150 وات، مضيفا أنه تم اختياره نظرا لبعده عن التجمعات السكانية وعن أقرب مصادر لتوصيل الكهرباء.
ويعد هذا المشروع من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذى يستخدم نظاما غير متصل بشبكة الكهرباء وبأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، لاسيما لإنارة المناطق النائية مثل قرية أجعوين التى تقع فى الصحراء الغربية فى محافظة مطروح بالقرب من الحدود الليبية.
وكانت حكومة الهند قد قامت بتوفير كل اللوحات الشمسية والأنظمة الفرعية والماكينات والمعدات والأجهزة والدعم الفني والتدريب للفنيين من مصر في هذا المشروع، بينما قامت الحكومة المصرية بتوفير الموقع الخاص بتنفيذه.
الطاقة الشمسية
مرسى مطروح
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